Gritos estranhos foram ouvidos há alguns meses por uma equipe de construção civil, que trabalhava no Valley Center, em San Diego, nos EUA. O grupo identificou o som de origem de pedras próximas e checaram até descobrir a fonte dos ruídos, segundo o artigo do portal The Dodo.

Ao descobrir um rosto preso no local, a equipe ficou de coração partido e resolveu agir: se tratava de um cachorrinho.

Trabalhadores de construção civil acionam ajuda após se deparar com rosto preso nas pedras (Reprodução/Facebook)

O grupo de trabalhadores prontamente chamou reforços, resultando na chegada dos funcionários do Serviço de Animais do Condado de San Diego. Além disso, bombeiros do Valley Center estavam no local e se prontificaram a resgatar o filhote das pedras.

A primeira tentativa foi em resgatar o animal por meio de uma corda, mas não tiveram sucesso. Posteriormente, usaram água com sabão para tentar escorregar o animal entre as pedras. Com mais uma hora de tentativas no socorro, o cãozinho finalmente se viu livre daquele aprisionamento.

Desfecho de alívio

Independentemente de como o cãozinho tenha parado entre as pedras, seu futuro estar para mudar graças aos bons samaritanos que cruzaram seu caminho.

“Ele estava afetuoso e cansado”, disse um representante do Grupo de Segurança Pública do condado de San Diego ao The Dodo. “O policial o deixou andar na cabine do caminhão e ele aninhou-se ao lado do colo do policial no caminho para o abrigo.”

Mais tarde nomeado como Snack, o cãozinho foi direcionado para um abrigo do Departamento de Serviços Animais de San Diego, em Carlsbad, tendo passado por uma avaliação médica.

Após ter se recuperado da experiência entre as pedras, Snack foi direcionado para a adoção e recebeu um lar. Atualmente, o cãozinho segue com sua nova família, longe dos perigos enfrentados anteriormente e recebendo todo amor e carinho que sempre mereceu.