OnlyFans Brasil: Descubra as brasileiras que estão dominando o OnlyFans com milhares de likes

No universo do OnlyFans, uma plataforma de assinatura de conteúdo adulto, algumas celebridades brasileiras estão encontrando um novo caminho para compartilhar seu lado mais sensual. Nessa plataforma, “modelos” de todo o mundo oferecem conteúdo exclusivo em troca de uma assinatura paga.

Desde o seu lançamento em 2016, o OnlyFans se tornou uma impressionante fonte de renda, atraindo celebridades e modelos famosas do Brasil que veem a plataforma como uma oportunidade para expandir suas carreiras e presença nas redes sociais, além de ganhar dinheiro extra.

Aqui estão as cinco mulheres brasileiras que têm chamado a atenção dos usuários do OnlyFans com suas impressionantes quantidades de likes:

Tati Zaqui (29 anos): Famosa pelo hit “parara tim bum” e conhecida pelos cabelos coloridos, a cantora e influenciadora se destaca não só pela sensualidade mas também pela constante frequência com que publica conteúdo novo, a funkeira já conquistou mais de 30 mil likes, número que só aumenta na plataforma.

Geisy Arruda (34 anos): Conhecida originalmente por acaso em uma polêmica quando ainda era anônima e estudava na faculdade, a bela deu a volta por cima e criou uma carreira como uma das maiores sex-simbol do país, o sucesso ao abrir sua conta na plataforma foi imediato levando a influenciadora a acumular 114 mil likes.

MC Mirella (25 anos): Bailarina e cantora, MC Mirella ganhou grande engajamento nas redes sociais com o seu relacionamento com o também influencer e funkeiro Dynho Alves. Ela lucra com uma impressionante soma de 75 mil likes no OnlyFans.

Key Alves (23 anos): Jogadora profissional de voleibol, Key Alves apostou na sua exposição como esportista como diferencial para seu sucesso na plataforma, quando começou a compartilhar conteúdo no OnlyFans, rapidamente alcançou mais de 40 mil likes.

Kerola Chaves (21 anos): Fenômeno do TikTok que adaptou seu conteúdo para o OnlyFans, Kerola Chaves acumula mais de 20 mil likes na plataforma, provando que sua popularidade transcende as redes sociais convencionais.

Kerolay Chaves (Reprodução/Instagram)

Essas mulheres brasileiras estão mostrando que o OnlyFans pode ser mais do que apenas uma plataforma de entretenimento adulto. É um espaço onde elas podem se conectar diretamente com seus fãs, monetizar sua popularidade e expandir suas carreiras de maneiras inovadoras. No entanto, também é importante destacar que a decisão de ingressar no OnlyFans nem sempre é isenta de controvérsias, como demonstrado pelas reações mistas que essas celebridades enfrentaram.