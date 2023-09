Selena Sheikh, uma mulher singapurense, teve sua atenção chamada após a amiga notar algo diferente em um dos arranha-céus. Ela participava do Music Run, um evento anual de Singapura que consiste em corrida com tema musical. No entanto, não imaginava se deparar com a criatura, conforme o relato trazido no portal The Dodo.

Quando a dupla encarou o telhado de um dos prédios, enxergaram o que parecia ser um grande pavão no arranha-céu. Claramente, a dupla não deixou de registrar o momento, misturado com excitação e choque.

Mulher se choca ao encontrar ser inusitado em arranha-céu: ‘Enorme surto’ (Reprodução/Facebook)

Haja vista ser incomum encontrar pavões na cidade, sendo mais presentes em Sentosa, uma ilha na costa sul do país, Sheikh não conseguia esconder sua perplexidade. Na foto capturada, a criatura presente no alto ainda parecia ser muito grande, deixando a situação ainda mais chocante.

Leia mais um relato sobre animais:

Identidade finalmente revelada

O mistério envolvendo a presença da criatura foi concluído quando a dupla de amigas resolveu dar um zoom na imagem. Elas finalmente perceberam o que se passava e não deixaram de rir da situação.

Registro de um pavão. (Reprodução/Pixabay)

“Ficamos fora de nós”, disse Sheikh ao The Dodo.

Na realidade, o ser encontrado no arranha-céu não se tratava de um pavão. Era apenas uma garça que alimentou a imaginação das amigas.

Sheikh ainda ficou impressionada com o registro e decidiu compartilhar em um grupo do Facebook, interrogando os internautas sobre a criatura, de fato, ser um pavão. Diversos usuários da rede social também acreditaram ser, apesar de se tratar apenas de uma impressão.

Registro de uma garça. (Reprodução/Pixabay)

Para completar, Sheikh ainda é considerada como uma observadora assídua de pássaros, o que torna sua experiência com o ocorrido ainda mais marcante e inusitada.

“Você pode imaginar se isso fosse real?” Sheik disse. “Enorme surto de Godzilla.”