Homem de 69 anos fala sobre esposa de apenas 25: “Melhor para ela e melhor para mim”

Um casal com a diferença de idade de 44 anos se tornou notícia ao tentar defender sua relação, segundo o Metro Reino Unido.

Joop que tem 69 anos e sua esposa de 25 anos, Rona, mudaram de país em busca de viver um ambiente mais tranquilo sobre seu casamento.

Ele saiu da Holanda e foi viver com Rona nas Filipinas depois que a família da jovem aceitou a relação de forma mais tranquila do que a sua.

O casal perdeu amigos e familiares que não concordam com seu relacionamento. Muitas pessoas também acreditam que eles estão juntos apenas por dinheiro, mas eles se defendem dizendo que isso não é verdade.

“Não é um problema para mim ou para Rona, ela está feliz em ter um parceiro experiente que está em equilíbrio e a ama do jeito que ela é. A idade é apenas um número. Esta é uma história de amor verdadeira, não uma tentativa de conseguir dinheiro. Rona nunca pediu dinheiro, a menos que seja para ajudar outras pessoas que estão em necessidade desesperada. É amor verdadeiro, eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas há muito amor e compreensão entre nós”, disse Joop.

Joop, originalmente da Holanda, agora mora na cidade natal de sua esposa, Bacolod para escapar da negatividade experimentaram de perto e diz que a vida mudou bastante.

“Nas Filipinas, as diferenças de idade são altamente aceitas, mas eu não tenho contato com minha família e muitos amigos porque eles não aceitam meu relacionamento. Quando eu contei a eles sobre meu relacionamento, eles simplesmente se recusaram a aceitar minha esposa por causa de sua idade. Eu sou um homem divorciado com dois filhos, então foi uma grande mudança, mas esta é a minha vida e eles escolheram não aceitá-la”, expressou.

O casal só deseja que seu relacionamento seja aceito e sabe que “recebem muitos olhares” de pessoas de fora.

“Se vamos aos shoppings, recebemos muitos olhares porque ela é muito jovem, mas ela também se veste de maneira diferente dos outros filipinos, acho que tudo vem da inveja. Estou em um grupo de relacionamento com diferenças de idade no Facebook e sempre há pessoas com ciúmes que comentam coisas sobre estarmos juntos. Tudo o que nos foi dito vem de inveja mas estamos felizes. É uma vida melhor para ela, mas também é uma vida melhor para mim”, finalizou.