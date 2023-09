Homem acusa seu irmão de subornar papagaio após ver que o pet se dá melhor com ele

Um homem revelou ter sido acusado por seu irmão de subornar o papagaio, após ver que seu pet e ele tinham uma relação melhor. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/JacobXRIA.

“Meu irmão tem um papagaio-cinzento. Ele me pediu para cuidar dela por um mês enquanto ele e minha cunhada saíam em lua de mel. Quando a deixou, perguntei: ‘Onde estão os brinquedos dela?’ Ele disse: ‘Nunca comprei nenhum brinquedo para ela. Desperdício de dinheiro’”, iniciou o texto.

“Achei que o pássaro poderia estar entediado, então comprei alguns brinquedos para ela em um pet shop. Eles podem ser a razão pela qual ela começou a me permitir acariciá-la ou pode ser outra coisa que nos fez ficar mais próximos durante esse período”, continuou.

Acusação inesperada

Segundo o autor do relato, seu irmão se surpreendeu com sua relação estabelecida com a ave e não levou de um modo positivo.

“Quando meu irmão voltou e viu como ela era carinhosa comigo, ficou chateado por ela não ser tão carinhosa com ele. Me disse que eu ‘a subornei com brinquedos’ para que ela gostasse mais de mim do que dele”, desabafou.

“Eu disse que se são brinquedos, então não é minha culpa que ele não tenha comprado nenhum para ela, o deixando ainda mais chateado. Só percebi ter sido meio cruel com aquele golpe depois”, finalizou.

“Por que algumas pessoas têm animais de estimação se não querem interagir com eles?”, interrogou um usuário da rede social depois de ler o relato.

“É muito nojento seu irmão não enriquecer o ambiente de um pássaro tão inteligente como esse. Eles são mais espertos que os cães. Existem sistemas de comunicação e entretenimento estilo iPad que você pode adquirir agora. Eles podem até fazer videochamadas com suas pessoas favoritas”, observou outro internauta.

“O pássaro gostou da pessoa que realmente prestou atenção nela, brincou com ela, acariciou ela! Seu irmão poderia fazer o mesmo e, na verdade, não é sua culpa que ele não tenha feito isso”, escreveram.

