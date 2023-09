Emotiva surpresa em despedida de solteira: "É minha irmã!"

Durante uma despedida de solteira, momentos inesperados podem tornar a celebração ainda mais especial. Foi exatamente o que aconteceu com uma jovem que compartilhou um emocionante reencontro com sua irmã durante sua festa de despedida de solteira. O vídeo desse surpreendente momento se tornou viral nas redes sociais.

Emilce Campigotto, comunicadora social e jornalista, compartilhou o momento emocionante em sua conta no TikTok, @emicampi7. No vídeo, que se espalhou pela popular rede social chinesa, vemos a futura noiva sentada no centro de um círculo formado por suas amigas, com os olhos vendados por um lenço branco e uma coroa de luzes na cabeça.

Enquanto as convidadas dançavam e aplaudiam, uma pessoa inesperada entrou na festa, deixando Emilce surpresa. As amigas da noiva desafiaram-na a adivinhar quem era a surpresa antes de remover a venda.

A ?surpresa? começou a dançar ao redor da ex-solteira, dando-lhe algumas pistas sobre sua identidade. Quando Emilce percebeu que a pessoa tinha cabelos longos, exclamou: ?Ah, é uma mulher!?

Uma das amigas tentou dar uma pista adicional, dizendo: ?Morna, morna.? Poucos segundos depois, a ?surpresa? abraçou a noiva, e foi então que Emilce percebeu que se tratava de sua irmã. Ela removeu a venda para ver com clareza e começou a gritar de alegria.

O emocionante encontro entre as duas irmãs deixou Emilce radiante de felicidade. Elas se abraçaram fortemente depois de não se verem por muito tempo devido à distância geográfica que as separava.

O vídeo se tornou viral no TikTok, acumulando mais de 828 mil visualizações, 52 mil curtidas e centenas de comentários emocionados de usuários que se comoveram com a reação de Emilce ao reencontro com sua irmã. Comentários como ?Que fofo que a reconheceu pelo abraço, sentiu o batimento cardíaco dela?, ?Adoro como ela soube que era sua irmã apenas abraçando-a e cheirando-a? e ?É minha irmã, disse ela, e eu já estou chorando. Somos abençoados por ter irmãos? demonstram a comoção gerada por esse tocante momento.