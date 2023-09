Cliente deixa "dica" chocante após supostos "avanços" da garçonete

Uma cliente irritada deixou uma nota surpreendente, mas sem gorjeta, para uma garçonete após alegados ?avanços? em seu marido.

A imagem, compartilhada no site de fórum baseado em fotos, Imgur, mostrava uma conta de $32.76. Ao lado do campo da gorjeta, havia uma nota que dizia: ?não chame meu marido de querido?, e nenhum dinheiro adicional foi dado à garçonete.

A imagem foi postada com a legenda: ?Bem, pode ser uma gorjeta, mas ela está apenas tentando ganhar a vida.?

Usuários das redes sociais ficaram indignados com a nota deixada pela cliente e defenderam as ações da garçonete.

?Que mulher insegura. Em nota lateral, a gorjeta deveria ser abolida. Pague um salário digno aos funcionários. Garçons não deveriam ser reféns de pessoas como essa mulher?, comentou um usuário das redes sociais.

Outro disse: ?No sul dos EUA, todo mundo é chamado de querido, docinho, amorzinho e meu favorito pessoal, 'açúcar'.?

image-5

?Sabe quantas vezes fui chamado de amorzinho ou docinho por uma garçonete? Bem, não muitas. Mas, quando acontece, é porque faz parte do vocabulário delas, e elas dizem isso para todos. É apenas como elas encerram algumas frases. Não pensei muito sobre isso?, acrescentou outro usuário.

Outro usuário das redes sociais comentou: ?Essa é a razão pela qual os países civilizados eliminaram empregos baseados em gorjetas.?

Isso aconteceu após outra garçonete não receber gorjeta e, em vez disso, receber uma nota ?rude? de seus clientes.

A mulher americana foi ao Reddit compartilhar uma foto da conta, que totalizava $65.80. Na parte inferior da conta, o cliente escreveu: ?Sem gorjeta porque foi muito rude perguntar se minha esposa e eu queríamos contas separadas????

A garçonete ficou surpresa que o homem, que ela disse aparentar ter entre 50 e 60 anos, com uma esposa ?muito mais jovem?, teve a ?audácia? de escrever a nota com sua caneta. Ela explicou que era política do restaurante perguntar aos clientes se a conta deveria ser dividida - uma regra que surgiu após um funcionário ter uma interação desconfortável com dois pais que estavam jantando com seus filhos.