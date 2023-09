Cachorrinho é abandonado na rua e abrigo que o encontra tem surpresa: ‘história comovente’

Muitas vezes nos deparamos com moradores de rua ao lado de seus fiéis companheiros: os cachorros, ao lado. Mas, infelizmente só o amor e carinho não conseguem suprir todas as necessidades de um pet, por isso, não podemos romantizar a situação.

Ter um cachorro vai muito além de brincadeiras, abraços e ‘lambeijos’: exige muita responsabilidade, tempo e dinheiro. Por isso, um abrigo de animais publicou sobre o que pensam que é “fazer o que é certo por seu amado animal de estimação”, compartilhando uma carta aberta a uma pessoa que foi forçada a abandonar seu filhotinho.

O LifeLine Animal Project abrigo localizado em Atlanta, Geórgia, fez uma publicação em seu perfil do Facebook com uma carta aberta ao tutor de um cachorro chamado ‘Milo’, que o abandonou no início de agosto: “Encontramos seu cachorro exatamente onde você o deixou, em um espaço onde ele não seria atropelado por um carro ou ferido ao vagar livremente em busca de refúgio”, iniciou o depoimento.

O abrigo descreveu o que o tutor fez como um “corajoso ato de auto-sacrifício”: “Por causa do seu bilhete, sabíamos o nome de Milo, quantos anos ele tem, que ele era amigo de outros cães e gatos e que obviamente era amado. Nós também o amamos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo a voltar para casa. Se você está lendo isso e há alguma chance de ajudarmos a reunir você com Milo e apoiar vocês dois, entre em contato com nossa equipe. Você será recebido com compaixão e compreensão”, continuou a carta.

Na publicação, além de fotos do filhote, há uma imagem com o bilhete deixado pelo ex-dono de Milo, dizendo: “A quem possa interessar, por favor, não me julgue apenas por este único ato. Sou simplesmente um humano tentando fazer o que é melhor para o meu cachorrinho. Estou sem teto e não consigo cumprir as obrigações necessárias para cuidar dele. Tentei realojá-lo e procurar por acolhimento. Não posso apoiá-lo ou a mim mesmo. Esta é a única maneira de saber que você pode levá-lo e ele estará seguro. Ele é um amor, muito educado e treinado”.

O dono também deixou algumas informações sobre o filhote, dizendo que ele tinha “apenas oito meses e meio, se dava bem com cães e gatos, adorava carinhos e cochilos e estava em dia com todas as vacinas”.

Reprodução Milo e o casal que o adotou (LifeLine Animal Project)

Apesar do esforço, o abrigo acabou não encontrando o ex-tutor de Milo, por isso, compartilharam uma atualização na última semana que, embora não tenham conseguido localizá-lo, o filhote foi adotado por uma nova família que se apaixonou “perdidamente” por ele. Eles escreveram: “Depois de esgotar todas as opções disponíveis, ainda não conseguimos encontrar seu dono. Porém, uma família incrível veio ao abrigo e se apaixonou por esse doce menino”, iniciaram.

“Os abrigos são muito difíceis para os cães, especialmente para os filhotes grandes e jovens, com muita energia e amor para dar. Sentimos que as chances de reunir Milo neste momento eram muito pequenas, especialmente depois de toda a cobertura, e não queríamos que ele se deteriorasse no abrigo sem uma família para mimá-lo. Temos o prazer de informar que Milo agora foi adotado, está sendo muito amado e está em uma casa fantástica com sua nova família. Esperamos receber muitas atualizações sobre sua jornada e agradecemos a todos por serem uma parte especial dela”, acrescentaram na publicação, seguida de uma foto de Milo com sua nova família.

