Adolescente sobrevive a terrível ataque de cachorro durante ensaio fotográfico e encontra "força na recuperação"

Em uma reviravolta chocante dos acontecimentos, Lara Sanson, com apenas 17 anos na época, se viu nas manchetes internacionais quando em um ensaio fotográfico aparentemente inofensivo com um Pastor Alemão tomou um rumo horrível. Durante a sessão de fotos, o cachorro repentinamente se voltou contra ela, mordendo seu rosto e deixando-a com ferimentos graves que exigiram incríveis 40 pontos, diz Daily Star.

Resiliência além das cicatrizes

O momento aterrorizante, capturado em câmera, mostrou o cachorro afundando os dentes nas bochechas de Lara, deixando-a com ferimentos faciais terríveis. A série de fotos como ?Um ensaio fotográfico dá errado?, Lara, então com 17 anos, compartilhou nas redes sociais, onde sua história atraiu significativa atenção.

Inicialmente, as fotografias mostravam Lara abraçando o Pastor Alemão de maneira amigável antes que o ataque repentino se desenrolasse. Após o incidente brutal, Lara passou por um procedimento cirúrgico de duas horas, no qual recebeu pontos tanto no rosto quanto dentro da boca devido aos ferimentos nas gengivas.

Surpreendentemente, Lara não culpou o cachorro pelo ataque e afirmou que não sentiu muita dor durante o incidente. Ela especulou sobre os possíveis gatilhos para a reação do cachorro, questionando se foi devido ao toque inadvertido em seu quadril, à idade do cachorro ou talvez ao seu abraço assustou o animal.

Apesar da experiência traumática que a deixou necessitando de atenção médica intensiva, a paixão inabalável de Lara por cachorros permanece intacta. Ela se recusou deixar que esse incidente aterrorizante abalasse seu amor por cachorros.

Rápida recuperação

A recuperação de Lara foi nada menos que notável. Poucos meses após o evento traumático, ela postou uma foto em uma plataforma de mídia social, exibindo com orgulho suas cicatrizes mal visíveis, demonstrando seu carinho e determinação.

Surpreendentemente, o cachorro responsável pelo ataque não foi sacrificado. Um veterinário local informou que as dores de crescimento e o desconforto do cachorro podem ter desencadeado a resposta agressiva.

Apesar da experiência traumática, Lara Sanson continua a expressar seu amor por cachorros no Twitter, compartilhando frequentemente atualizações e até mesmo postando vídeos de seu próprio amado companheiro canino.

Desde que compartilhou as imagens gráficas nas redes sociais, a postagem de Lara recebeu mais de 430.000 reações, destacando o amplo apoio e empatia que ela recebeu de pessoas ao redor do mundo.

No entanto, nem todos compartilharam a atitude perdoadora de Lara. Um indivíduo, mais de um ano após o incidente, comentou que um cachorro que morde seu dono de tal maneira não deveria ser permitido em uma casa. Eles argumentaram que o cachorro deveria ser sacrificado, levantando preocupações sobre a segurança de outras pessoas ao redor do animal.