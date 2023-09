Vídeo: mulher é flagrada fingindo estar dormindo em ônibus para não ceder lugar para idosa

Um vídeo recente publicado na plataforma X (antigo Twitter), gerou polêmica sobre a postura de uma passageira em um transporte público em Bogotá, na Colômbia.

Nas imagens, uma passageira captura o momento em que uma jovem aparentemente não quis ceder seu lugar a uma idosa que estava no mesmo ônibus. Como ela conseguiu isso? Fingindo estar dormindo para não precisar sair do lugar - o que causou certa indignação entre alguns internautas.

Após a publicação de Mariana (@Cespmar), as pessoas se dividiram entre defender a passageira que permaneceu sentada e acusá-la de não ter empatia, já que ela não se importou em facilitar a vida da idosa que estava em pé, na sua frente, em um transporte lotado.

Assim como os internautas que a defenderam, disseram que ela poderia realmente estar cansada e dormindo de verdade, complementando que, ao pagar a passagem, a passageira “tem todo o direito de viajar sentada e dormindo”.

“Por que está dizendo que ela finge que está dormindo? Não pode estar simplesmente cansada do trabalho? Bem, eu digo... A empatia está lado a lado”, defendeu uma internauta.

Outro internauta relembrou de quando estava operado e ninguém cedeu lugar no transporte para ele, chamando a pessoa que filmou e quem estava criticando a passageira de hipócritas: “Que hipócritas vocês são, quando me viram recentemente operado e com gesso, a última coisa que fizeram foi me dar um lugar e pessoas que nem fingiam estar dormindo quando eu mal conseguia ficar de pé. Não precisa apenas empatia pelas pessoas mais velhas”, tuitou.

Outros se dividiram escrevendo que o problema mesmo é o próprio transporte, não a passageira. E você, cederia?

