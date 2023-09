Mulher ‘perde o controle’ com irmã após ser cobrada para ter filhos (Reprodução/Pixabay - JuliaFiedler)

Uma jovem, de 18 anos, contou ter sido pressionada pela irmã, de 21, a dar-lhe um sobrinho algum dia. No entanto, sua decisão sobre não ter crianças foi tomada após uma experiência traumática e balançou a relação das duas.

“Minha irmã e eu temos um bom relacionamento, mas recentemente ela tem perguntado sem parar se algum dia vou dar a ela uma sobrinha ou sobrinho. Em abril engravidei acidentalmente mesmo tomando pílula e infelizmente acabou em aborto espontâneo em junho e ela sabe disso. No entanto, estar grávida me colocou em uma posição em que não quero filhos porque a gravidez foi difícil”, iniciou o relato na rede social Reddit, por meio do usuário u/Terrible_Knowledge25.

“Meu namorado e eu concordamos que não queremos filhos agora ou no futuro, mas minha irmã parece discordar disso. Ela tem um filho, mas não para de pedir uma sobrinha ou um sobrinho e fica dizendo: ‘Eu fiz de você uma tia, por que você não pode me fazer uma?’”, desabafou.

De acordo com a jovem, seu limite foi cruzado e ela acabou despejando algumas palavras para sua irmã, a deixando chateada.

“Eu simplesmente perdi o controle. Me virei e disse a ela: ‘Não quero filhos, então pare de perguntar porque é chato e rude, considerando que você sabe o que acabei de passar’. Ela está chateada comigo desde então”, finalizou o texto.

Reação na rede social

Na seção de comentários da plataforma, diversos internautas criticaram a cobrança da irmã. “Você tem 18 anos! Sua vida mal começou! Se você não tem certeza se quer um filho, não engravide! Sua irmã é a idiota aqui”, disseram.

“Sua irmã precisa parar de [tentar] fazer você ter/não ter filhos por causa dela. Essa é uma decisão pessoal que tem muito a ver com ela”, escreveram.