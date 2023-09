Enquanto estava em casa com a filha e seu cachorro, Sheldon, Cheyenne Benzo teve sua atenção tomada por uma bola de pelos encontrada perto da cama de seu pet. Conforme as informações extraídas do portal The Dodo, houve muita surpresa inicialmente.

Benzo notou uma mecha de pelos de seu animal ao lado da cama e resolveu se aproximar. “Sheldon é basicamente um tornado de pêlos”, disse Benzo ao The Dodo. “Estou acostumada com bolas fofas dentro de casa.”

A surpresa chegou quando Benzo notou que a bola de pelos de seu pet estava se movendo pelo chão. Tão surpreendente quanto seus movimentos: a criatura tinha olhos.

Mulher encontra bola de pelo se movendo perto da cama e se surpreende: ‘Tinha olhos’ (Reprodução/CHEYENNE BENZO)

“Houve muita confusão inicial”, disse ela. “Deitei-me no chão com minha lanterna e percebi que a bola de pêlo tinha olhos.”

Identidade revelada

Claramente, a confusão inicial foi substituída pelo sentido assim que Benzo analisou com mais cuidado. Os pelos de seu cachorro se encontravam enroscados em uma perereca.

“Não tenho ideia de onde ele veio”, disse Benzo. “Ele simplesmente apareceu desgrenhado e confuso.”

O pequeno anfíbio se movia nos pelos por não saber como se livrar da cabeleira sob seu corpo. No entanto, Benzo tomou uma atitude.

“Ela me deixou tirar um pouco de penugem dele antes de tentar pular, mas a pobre [criatura] estava passando por momentos difíceis”, disse Benzo. “Ela me deixou pegá-la e jogar um pouco de água nela. Estava muito tranquila e me deixou limpá-la sem se mexer.”

Após a remoção dos pelos do cachorro, Benzo decidiu apresentar a perereca à sua filha de oito meses de idade.

“Minha filha e eu o levamos para fora, até o riacho no quintal. Ele ficou relaxando na grama sob um hibisco enquanto voltávamos para dentro”, disse Benzo.

“Fiquei muito feliz por poder mostrar à minha filha como ajudá-lo e cuidar dele”, continuou Benzo. “Ela gostava de sair para libertá-lo. Vou encorajar isso todos os dias.”