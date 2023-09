Mulher desiste de presentear cunhada em chá de bebê após descobrir exigência de presentes

Uma mulher usou o Reddit, perguntando aos usuários da rede social se teria agido de forma errada ao não presentear sua cunhada em um chá de bebê. Em resposta, recebeu apoio dos internautas.

“Minha cunhada está grávida do segundo bebê. Nada em seu registro [do chá de bebê] custa menos de 50 dólares. Os anfitriões também estão pedindo que tragamos uma caixa de fraldas (a mais cara, toda de marca natural… a menor caixa [em uma loja] custa US$ 28), além de [pedir] ‘presente de autocuidado’ para o bebê e/ou mamãe”, relatou, por meio do usuário u/RudeConstruction3751.

“Tenho quatro filhos meus para cuidar financeiramente, dois dos quais compro fraldas regularmente. Meus dois filhos mais velhos fazem aniversário nos próximos dois meses (o chá de bebê acontece entre os dois) e eu preferiria gastar o dinheiro com meus próprios filhos”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Pai decide envergonhar filha na frente do namorado e resultado é ‘catastrófico’ pós jantar”

Defesa na web

De acordo com a mulher, ela está em uma situação financeira “ok”, mas sua cunhada vai muito melhor, além de não serem próximas.

“Ela não me deu um presente de chá de bebê para meu único filho biológico (três filhos mais velhos são adotados e não tivemos um chá de bebê ou festa de adoção nem nada), em vez disso ela pegou carona no presente da minha sogra”, finalizou.

“Toda essa recepção de presentes é realmente nojenta. O que você planejou está bom”, comentou um deles.

“Isso é bem estranho. Chás de bebê para qualquer pessoa além do primeiro bebê são de mau gosto. Dizer aos convidados para trazerem presentes específicos, além da a expectativa de um presente adicional é de incrivelmente mau gosto. Estou surpreso que as pessoas pensem que está tudo bem”, disse um internauta.

“Eu compraria o que quiser, esteja no registro ou não. Não existe nenhuma regra que diga que você deve comprar do registro de alguém”, complementou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.