Uma mulher foi levada ao hospital Auckland City, na Nova Zelândia em 2020 para um parto que foi feito por meio de cesárea. 18 meses depois, após sofrer com dores crônicas, ela teve uma descoberta terrível.

A jovem, que não foi identificada, descobriu após um novo procedimento que um instrumento médico do tamanho de um prato foi deixado dentro do seu abdômen durante a cesárea.

Segundo o site ‘Aventuras na Histórias’, o objeto se chama afastador de feridas Alexis (AWR), e acabou causando fortes dores na vítima.

“Um afastador de feridas Alexis (AWR), um dispositivo usado para recuar as bordas de uma ferida durante a cirurgia, foi deixado em seu abdômen após a cesariana. Isso resultou na mulher sofrendo de dor abdominal crônica até que o dispositivo foi descoberto acidentalmente em uma tomografia computadorizada abdominal”, explicou Morag McDowell, Comissário de Saúde e Deficiência da Nova Zelândia, em relatório publicado na última segunda-feira (4).

Mulher descobre que objeto cirúrgico “do tamanho de um prato” foi esquecido dentro dela após cesárea Imagem: divulgação Medical Expo

O objeto, que não foi detectado por meio de raios-x, em tamanho extra grande tem a medida de um prato e pode ser utilizado para retrair feridas de até 17 centímetros de diâmetro. O AWR só foi removido da jovem, que tinha cerca de 20 anos, segundo o ‘The Guardian’, em 2021, 1 ano e meio após a cirurgia.

“Conforme estabelecido no meu relatório, os cuidados caíram significativamente abaixo do padrão apropriado neste caso e resultaram num período prolongado de angústia para a mulher”, disse McDowell. “Sistemas deveriam estar em vigor para evitar que isso ocorresse”, completou.

Segundo o hospital, o estabelecimento possui uma política de contagem de material para impedir que estes casos aconteçam, mas o AWR, ,também chamado de afastador de incisão circular, não entra nesta logística, “devido ao fato de o Afastador Alexis não penetrar completamente na ferida, pois metade do afastador precisa permanecer fora do paciente e, portanto, não correria o risco de ser retido”, disse uma enfermeira no relatório.

Dr. Mike Shepherd, Diretor de Operações do Grupo Te Whatu Ora da Te Toka Tumai Auckland, pediu desculpas pelo erro.

“Em nome do nosso serviço de Saúde da Mulher em Te Toka Tumai Auckland e Te Whatu Ora, gostaria de dizer o quanto lamentamos o que aconteceu com a paciente e reconhecer o impacto que isso terá tido sobre ela e sua whānau [família].”

