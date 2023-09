‘Marcada contra vontade’: Mulher com rosto tatuado faz procedimento para remover desenhos

Uma mulher de 37 anos com rosto totalmente tatuado anunciou que iniciou um processo de remoção dos desenhos e confessou que teve a face tatuada contra sua vontade quando tinha apenas 21 anos com palavrões, por isso fez desenhos para cobrir os termos chulos.

Taylor White é moradora da Flórida, nos Estados Unidos, disse que trabalhava na indústria de modificação corporal e agora pretende migrar para a área de saúde mental, mas suas tatuagens no rosto tem dificultado muito a luta para conseguir um novo emprego. “Eu entendo que minha aparência é bem diferente e talvez possa incomodar alguém que tenha sua própria condição”, disse.

De acordo com ela, quando tinha 21 anos começou a namorar “um cara legal”, após se separar de um militar com quem foi casada, mas aos poucos o namoro foi se tornando abusivo e violento, física e sexualmente. Na noite de seu aniversário, o namorado a levou em um bar para beber e depois a um quarto de hotel, onde ela simplesmente apagou e não lembra do que aconteceu. Quando acordou e foi olhar-se no espelho, viu que seu rosto estava totalmente tatuado com palavrões. “Eram coisas realmente horríveis”, disse.

Ao retornar ao salão de tatuagem na semana seguinte onde trabalhava, seu chefe disse que ela não podia ficar com o rosto daquela forma e decidiram cobrir os palavrões com desenhos usando tintas mais escuras para que ela pudesse “levar a vida normalmente”.

Agora, quase 20 anos depois, ela está finalmente removendo as marcas do rosto com a ajuda de uma pessoa que soube de sua história pelas redes sociais e ofereceu a ela sessões de laser para retirar os desenhos.