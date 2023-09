Impressionante! Bezerra de duas cabeças nasce na Bahia; veja explicações

O nascimento de uma bezerra de duas cabeças o dia 1º de setembro impressionou o lavrador Osvaldo Nascimento Almeida, de 51 anos. O caso aconteceu em Cotegipe, oeste da Bahia.

“Foi incrível. Eu nunca tinha visto uma situação assim, foi a primeira vez”, disse o homem em entrevista ao g1. Contudo, o animal acabou falecendo dois dias depois, na manhã do último domingo (3). Não há mais detalhes sobre a causa.

O lavrador explicou que a bezerra estava sendo bem cuidada e se alimentando com o leite da mãe. Ele ficou chocado com a morte, pois queria que o animal sobrevivesse.

“Mas é assim mesmo as coisas de Deus... A gente vai ver o que fazer com o corpo, se vai enterrar, vamos decidir o que fazer”, disse.

Assista ao vídeo com a bezerra a seguir:

Em outro caso ocorrido em Bocaina do Sul (SC) em 2022 o médico veterinário Guilherme Moura deu mais explicações ao programa ‘Giro do Boi’, do Canal Rural, sobre a anomalia.

“Trata-se de um caso muito raro com poucos casos relatados na literatura. A anomalia desse nascimento pode ter uma causa genética ou por causa de interação da genética do animal com o ambiente”, explicou o veterinário.

Na ocasião, o bezerro sobreviveu por 17 horas.

