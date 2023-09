Gerente de hotel compara turistas do nosso país com cachorro: “O brasileiro parece com um poodle”

O Valle Nevado Ski Resort, escolhido como o destino de muitos brasileiros no inverno que decidem viver uma experiencia na neve no Chile, precisou se retratar após uma entrevista polêmica.

Rodrigo Côrtes, gerente de operações hoteleiras dos três hotéis que formam o resort, além dos nove bares e restaurantes, trabalha há 15 anos no local e comparou os turistas brasileiros a uma raça de cachorro, em uma entrevista para a Veja.

“Encerramos o café às 10h. O brasileiro costuma chegar às 10h15, batendo na porta, gritando para abrirmos. Não gostam de normas para nada! A gente diz: ‘Senhor, sua reserva é às 19h’, eles chegam às 21h30. Esse comportamento é bem brasileiro. É uma cultura diferente, alegre, menos quadrada. Mas querem desfrutar de tudo sem horários. O brasileiro parece com um poodle, é muito bravo, mas nem tanto. Isso acontece com vocês. Ficam bravos, falam, mas, se falamos que vamos chamar a polícia, aí param, acaba a valentia. São bravos com o garçom, com a recepcionista. Mas quando chega alguma autoridade param”, disse ao ser questionado sobre os hábitos dos brasileiros.

Na entrevista, Côrtes revelou que o mercado brasileiro representa aproximadamente 60% das reservas, apontando que o lugar se tornou um segundo Brasil.

“É como um segundo Brasil aqui. Nos restaurantes só se escuta falar português. E falam alto. A cultura brasileira é muito mais alegre, como a dos italianos, dá para notar a presença. Nós, chilenos, somos mais calmos e recatados”, expressou.

Após as declarações, o Valle Nevado Ski Resort enviou uma nota de esclarecimento das falas, assinada por Ricardo Margulis, gerente geral da empresa.

“Lamentamos profundamente os termos com que um de nossos gestores se referiu ao público brasileiro, pois isso não representa em nada os nossos valores, o respeito que temos por todas as pessoas e a forma como historicamente nos relacionamos com os visitantes brasileiros. Em nome do Valle Nevado, pedimos desculpas pelas declarações publicadas na coluna Gente, da VEJA – veículo de imprensa com o qual mantemos relacionamento profissional e amigável – e reitero que os conceitos utilizados por um de nossos executivos não representam , nem nunca representaram a opinião que temos sobre os brasileiros, que há mais de 30 anos consideramos parte fundamental da família Valle Nevado”.

