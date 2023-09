Ela descobriu que o seu namorado estava sendo infiel e essa foi a sua vingança

Uma mulher contou através das redes sociais, com a conta @iknow_girl, que seu namorado foi infiel e ela descobriu antes de partir para longas férias pela Europa. A namorada detalhou que descobriu a traição de seu ex-namorado, com quem ficou 18 meses, falando com um amigo.

Imagens que revelavam a infidelidade nas redes sociais

No clipe da “vingança”, ela reuniu uma série de imagens que fez durante a viagem pela Europa, e nelas, ela pode ser vista segurando algumas notas em frente a lugares icônicos, enquanto o seu namorado sorria atrás das notas.

Cada nota, escrita por ela, estava selada com a hashtag "Eu sei" e ao lado havia uma revelação.

Viagem de nove semanas com o namorado infiel na Europa

“Fui a uma viagem de nove semanas à Europa com meu namorado, que tem me enganado durante toda nossa relação, porque eu descobri isso no dia anterior e não queria perder milhares de dólares em tarifas de cancelamento”, legendou o vídeo que já foi reproduzido duas milhões de vezes no TikTok.

Em uma das notas dizia que seu ex "frequentemente viajava com seus amigos para transar com outras mulheres", enquanto a Torre Eiffel estava ao fundo. Em outra, estava o Big Ben de Londres: "Ele não sabe que eu sei que ele está me traindo".

Terminou se desculpando

E por fim, ela revelou que ”terminaria com ele depois desta viagem”.

“Foi até eu chegar em casa e enviei o carrossel de fotos que eu tinha feito, junto com uma mensagem longa descrevendo como eu estava terminando com ele”, disse ela. “Ele acabou me deixando uma mensagem de áudio de 30 segundos no Snapchat se desculpando”.

Muitos comentários elogiaram a forma madura de “vingança” sem rancor e sem abandonar a viagem.