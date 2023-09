Vídeo: prefeito se empolga em show, se joga na plateia e cai no chão Imagem: reprodução internet

O prefeito de Senador Pompeu, no Ceará, acabou se empolgando durante o show e se jogando nos braços da plateia, que não o recebeu de forma tão calorosa.

A festa local que aconteceu no centro da cidade no último domingo (3) comemorava o aniversário de 127 de emancipação política do município, quando Antônio Maurício Pinheiro se empolgou enquanto dançava e se jogou na plateia.

Contudo, assim como já aconteceu com diversos artistas, o público tomou um susto, e não conseguiu segurar o peso do gestor, que caiu no chão. Felizmente, o acidente não foi grave e rapidamente ficou de pé e retornou ao palco.

Confira o momento da queda:

O prefeito Antônio Maurício Pinheiro (PDT) teve um pequeno contratempo durante o aniversário de 127 anos da cidade de Senador Pompeu, no interior do Ceará. Extremamente animado, o político decidiu se jogar na plateia em um show, realizado neste domingo (3), e acabou caindo no… pic.twitter.com/4Iog8Dg4WI — O Tempo (@otempo) September 4, 2023

“Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas”, escreveu o perfil da prefeitura no Instagram.

“Que este aniversário seja uma oportunidade para celebrar as conquistas do passado, ao mesmo tempo em que inspira todos a continuar construindo um futuro ainda mais brilhante. Que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu! Que venham muitos anos de sucesso e progresso pela frente”, finalizou o perfil.

