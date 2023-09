“Que vad*a insegura”: Esposa deixa recado mal educado para garçonete e corta gorjeta

Viralizou nas redes sociais a foto da conta de uma lanchonete onde uma esposa mal educada pede para a garçonete não chamar seu marido de “querido” e a deixa ser gorjeta, segundo o site New York Post

A imagem compartilhada no fórum do Imgur é possível ver a conta de US$ 32,76 e a anotação escrita a mão no lugar onde ela deveria especificar a gorjeta, onde lê-se: “chame meu marido de querido” e escreve abaixo o mesmo valor, deixando claro que ela não receberia nenhuma gorjeta. Nos Estados Unidos, é praxe deixar um mínimo de 10% de gorjeta aos atendentes.

A insegurança da mulher não passou despercebida pelas redes sociais. “Que vadia insegura. Por outro lado, a gorjeta deve ser abolida. Pague à sua equipe um salário digno. Os servidores não deveriam ser mantidos como reféns de idiotas como essa mulher”, disse um dos usuários da plataforma de compartilhamento de imagens.



Outra usuária explicou que no sul do país (Estados Unidos), todo mundo é chamado de querido ou querida. “Ou meu favorito, docinho”.

Após tomar conta das redes sociais, os clientes se pronunciaram e disseram que não deixaram gorjeta porque a garçonete foi rude e perguntou se eles queriam dividir a conta.

A garçonete disse que ficou surpresa pela audácia da jovem de pedir a sua caneta para escrever o bilhete e que a esposa parecia muito mais jovem que o homem que a acompanhava, que deveria ter entre 50 e 60 anos.

Segundo ela, perguntar se os clientes querem dividir a conta faz parte da política do restaurante após problemas com casais jantando com filhos de diferentes casamentos.

“Esta é a razão pela qual os países civilizados se livraram dos empregos baseados em gorjetas”, disse um dos leitores.