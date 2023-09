Pesquisadores ficam entusiasmados ao se deparar com criaturas raras no escuro (Reprodução/AWC)

Enquanto pesquisadores de animais verificavam um conjunto de armadilhas pela manhã do dia 17 de agosto, na Austrália, se depararam com uma criatura rara sentada em uma das gaiolas. Conforme as informações do portal The Dodo, o grupo do Santuário de Vida Selvagem Mount Zero-Taravale ficou entusiasmado com o achado.

Em seguida, a equipe colocou o pequeno ser em uma bolsa com saída de ar, fizeram seu exame de saúde e identificaram sua identidade: se tratava de um bettongia do norte.

“Este pequeno subadulto é tão especial”, disse Felicity L’Hotellier, ecologista da Australian Wildlife Conservancy (AWC), num comunicado de imprensa. Os animais são marsupiais, nativos da Austrália e costumam se mover saltando. Também são caracterizados por suas caudas longas, com utilidade de carregamento a materiais para construção de ninhos.

Raridade extrema

Segundo informações do AWC, os bettongias do norte estão na lista dos 20 mamíferos australianos em maior risco de serem extintos.

“Existem apenas duas populações remanescentes conhecidas do bettongias do norte”, escreveu AWC em um comunicado à imprensa. “Nos últimos 20 anos, duas outras populações foram extintas, devido a uma série de fatores, incluindo o impacto de predadores selvagens e herbívoros, perda de habitat e fogo mal gerido.”

A fim de impulsionar o crescimento dos animais, a AWC com vários grupos em maio deste ano, incluindo o Departamento de Meio Ambiente e Ciência e a Equipe de Recuperação de Bettong do Norte. O objetivo era mover 49 bettongias do norte para o Monte Zero-Taravale, mostrando bons resultados na missão.

“De acordo com a pesquisa de três meses após a soltura, os mais novos residentes do Monte Zero-Taravale parecem estar saudáveis e prosperando em sua nova casa”, escreveu AWC.

A expectativa de colaborar na prosperidade dos bichinhos é que encontrá-los com mais frequência no futuro não seja um feito tão raro quanto é atualmente.