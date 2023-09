Durante toda a sua vida ela foi apelidada de “cara de pizza” e agora é uma influenciadora de beleza

Courtney Jones é uma mulher de 21 anos que lutou contra a acne ao longo de toda a sua vida. Através de sua conta no TikTok, a garota compartilha o sofrimento físico e emocional que sofreu por esta condição, pois não apenas passou por essa dolorosa enfermidade na pele, mas também sofreu com brincadeiras, apelidos e assédio de outras pessoas, algo que impactou sua mente.

O New York Post relatou que, segundo ela mesma contou, as pessoas a chamavam de “rosto de pizza”. Agora, a mesma condição que a fez sentir-se inibida é que a tornou uma estrela na referida rede social, onde ela compartilha sua experiência com milhares de seguidores.

Antes, Courtney não queria sequer sair de sua casa devido à sua complexidade, mas agora ela se mostra em sua conta @courtneyjones5252 do TikTok como ela é, sem esconder seu rosto com acne cística. Ela faz isso dando exemplos de tratamentos para essa condição na pele e também sobre como enfrentar o impacto psicológico que as pessoas que a têm sofrem.

A jovem era insegura, mas agora se mostra como é e muitos seguem seus conselhos (Foto: Captura de TikTok )

“Acne é tão dolorosa mental, quanto fisicamente, por isso eu queria assumir esta condição no TikTok e normalizar para que outras pessoas não se sintam sozinhas”, disse a jovem, segundo cita o referido meio.

Ela destacou que muitas pessoas usam filtros nas suas fotos nas redes sociais para esconder suas imperfeições, mas ela quer mostrar a “beleza real”.

Ele disse que chegou a se sentir tão deprimida, que não queria sair de casa porque sentia que todos a estavam olhando.

Influenciadora de Beleza

Agora ela se mostra sem medo ao mundo, o que a torna um exemplo para seus seguidores, entre os quais abundam pessoas com acne que lhe pedem conselhos sobre cuidados com a pele e também dicas psicológicas para enfrentar essa condição. Ela é uma influenciadora.

“Quando comecei o TikTok, recebi muito amor e encontrei muitas pessoas que estavam passando exatamente pelo mesmo que eu... Isso me fez sentir como se eu não estivesse sozinha”, compartilhou Courtney.

Apesar disso, ela ainda recebe comentários cruéis nas suas redes, mas não se deixa intimidar. Continua se mostrando como é, evidenciando sua beleza e força. Afinal de contas, é uma situação que ela enfrenta desde os 15 anos, quando a apelidaram de ‘cara de pizza’. A diferença é que agora ela é uma mulher madura que está consciente de sua beleza e valor.

Ele contou que quando tinha 15 anos, “alguém me disse para ir às lojas comprar um sabonete e um creme para o rosto, outra pessoa me chamou de cara de pizza... Honestamente, as pessoas que não sofrem de acne não entenderão o quanto é exaustivo e o quanto te deixa para baixo”, são suas palavras, segundo o The Post.

Courtney também está recebendo muitos elogios sobre sua bela aparência. Muitos escrevem para elogiar e destacar sua força interior, uma força com a qual ela ajuda aqueles que têm a mesma condição.