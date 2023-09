Cachorro é flagrado por câmera de segurança ao invadir o quintal da vizinha

Uma mulher ficou completamente indignada depois de verificar os registros de sua câmera de segurança. Segundo ela, ao checar as imagens foi possível encontrar o cachorro do vizinho invadindo seu terreno para usar o gramado como banheiro.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit pela mulher, que permaneceu sem se identificar.

Segundo ela, os vizinhos não conseguem ter qualquer tipo de controle sobre o cachorro, o que causa uma série de problemas para a vizinhança.

“Minha vizinha continua trazendo o cachorro dela para fazer xixi no meu quintal ao menos duas vezes ao dia! Eu moro em uma casa e tenho um jardim na frente e um pequeno quintal na lateral”.

“Há um ano eu percebi que minha vizinha do outro lado da rua sempre olhava para mim quando levava seu cachorro para fazer xixi, e eu parecia ver ela saindo com frequência na direção do meu quintal, achei estranho e decidi tomar uma atitude”.

Ela descobriu onde o cachorro fazia xixi

Segundo a mulher, foi necessário instalar uma câmera de segurança para conseguir entender o que estava acontecendo, e foi por meio dela que a verdade foi revelada.

“Eu instalei uma câmera de segurança na frente da minha casa e todos os dias, de manhã e de noite, a vizinha vem com seu labrador passear no meu quintal. Ela sai da garagem e vem direto para o jardim da frente, onde o cachorro se agacha para fazer xixi e depois vai embora”.

“O que eu devo fazer nessa situação? Falo com ela?”, questiona a mulher.

Leia também: Mulher descobre que a amiga esta tentando destruir seu casamento

Para os usuários do Reddit, ela deve abordar a situação de forma calma e direta.

“Saia assim que ela aparecer nas câmeras com o cachorro e peça educadamente para ela não deixar o cachorro fazer xixi no seu quintal”, comentou uma pessoa.

“Eu esperaria por ela em uma manhã e a confrontaria por sua atitude ruim”, finalizou outra.