Vídeo flagra agilidade de onça capturar jacare gigante já morto em rio caudaloso no Pantanal

Um vídeo flagrou a agilidade de onça ao capturar um jacaré gigante já morto em um rio caudaloso no Pantanal.

O registro foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

“Jaguar vs jacaré🐆juru#jaguarphoto #jaguarexpeditions #jaguars #jaguar #jaguartour #onca #oncapintada #pantheraonca #pantanalnorte #portojofre #wildcats #naturelovers #northernpantanal”, marcou na postagem.

Neste intrigante vídeo, somos testemunhas de um momento surpreendente da vida selvagem no coração do Pantanal. Uma onça, que é conhecida por sua astúcia e agilidade, exibe sua destreza enquanto se aproxima de um jacaré gigante já sem vida nas águas tranquilas do rio.

Esta é a pura essência do reino animal em ação, capturada em um momento de pura magia e instinto.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira registro impressionante:

Registro flagra momento em que onça imboliza jacaré com mordida mortal no Pantanal

Em outro momento impressionante, um novo registro flagrou o momento em que uma onça imboliza jacaré com mordida mortal no Pantanal.

O momento também foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

“Onça vs jaguar🐆vs🐊#jaguarphoto #jaguarexpeditions #jaguars #jaguar #jaguartour #onca #oncapintada #pantheraonca #pantanalnorte #portojofre”, comentou na postagem.

O registro também foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários.

A captura também foi captado no Pantanal brasileiro. Confira registro: