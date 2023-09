Tia se enfurece ao saber que a sobrinha não será batizada com seu nome

Uma mulher ficou completamente furiosa ao descobrir que sua sobrinha não receberia seu nome. Segundo ela, a mãe da criança, sua irmã gêmea, afirmou para todos que a menina receberia o nome de “alguém especial”, a levando a acreditar que a sobrinha seria nomeada em sua homenagem.

Conforme publicado pelo The Mirror, a tia revoltada buscou apoio no Reddit, onde precisou lidar com as opiniões de outras pessoas depois de seu desabafo.

Sem se identificar, a mulher conta que ficou “decepcionada e irritada” com a atitude da irmã, e afirma que saber o nome da sobrinha foi um verdadeiro “tapa na cara”.

Segundo ela, todas as atitudes da irmã e do cunhado a levaram a acreditar que a sobrinha seria nomeada em sua homenagem, mas, no final das contas, os pais escolheram chamar a filha de Atenas.

Ela ficou revoltada

Seguindo com seu relato, a tia desabafou sobre a atitude da irmã e do cunhado:

“Eles realmente me enganaram dizendo que o nome era um segredo pois seria uma homenagem a alguém especial. Eles nem mesmo têm descendência grega! Foi um grande tapa na minha cara. Disse a eles para nunca mais falarem comigo a menos que arrumem o erro”.

“Fiquei com tanta raiva que disse ter esperanças de que eles fossem capazes de reconhecer tudo o que fiz para eles e por eles, e pedi que não falem comigo até corrigirem a situação. Somos irmãs gêmeas, então para mim é óbvio que o nome da minha primeira sobrinha deveria ser em minha homenagem”, finalizou a tia.

No entanto, os usuários do Reddit não acharam a escolha nem um pouco óbvia: “Sua irmã não é obrigada a dar o seu nome ao bebê dela, seja ela sua irmã gêmea ou não. Não jogue suas ações na cara dos outros e não dê ultimatos”.

“Embora seja comum homenagear membros da família, seria confuso dar seu nome à filha de sua irmã”, finalizou outra.