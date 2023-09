Devido a uma superlotação em um abrigo no Texas, nos Estados Unidos, a entidade teve que apelar para a dura opção de abater os animais que apresentavam dificuldades para serem adotados. Dentre eles, se encontrava uma menina chamada Darla, da raça golden retriever, segundo informações do portal The Dodo.

Quando a equipe de funcionários levou Darla para ser sacrificada, o cãozinho apresentou dificuldade para andar, pois estava com medo. Sendo assim, a colocaram em um carrinho de mão e a empurraram pelo corredor do local.

Reviravolta: cão prestes a ser sacrificado tem situação transformada após gerar comoção (Reprodução/APA!)

Os membros do Austin Pets Alive! (APA!) cuidavam de alguns dos animais no abrigo enquanto lidavam com a superlotação do local. Eles sentiram um aperto no coração e resolveram seguir uma rota diferente da proposta inicial com uma intervenção.

“Tivemos que puxá-la, tivemos que salvá-la”, disse Jordana Moerbe, diretora nacional de apoio a abrigos da APA!, em um comunicado à imprensa. “Esperamos que ela consiga sair da casca e ser o cachorrinho feliz que merece ser. É o que cada um dos animais de estimação do abrigo merece e é por isso que estamos trabalhando tanto.”

Reviravolta e suspiro de alívio

Os funcionários do APA! não queriam deixar que abatessem os animais, embora houvesse superlotação no local em que Darla se encontrava. Sendo assim, decidiram trabalhar duro para evitar o sacrifício.

Sob os cuidados do APA!, Darla recebeu um exame médico para se certificar da boa saúde e não havia nada de errado com o animal. Constataram que o cachorro tinha apenas oito meses de vida e divulgaram seu caso para todos os parceiros de resgate no país.

O cãozinho foi encaminhado para o Mile High Lab Recue, em Denver, no Colorado e, posteriormente, conseguiu uma família para dar-lhe todo amor e carinho merecido.

Embora quase tenha perdido sua vida naquele dia, recebeu mais uma chance e agora poderá desfrutar de todo afeto em seu novo lar.