Mulher viraliza ao revelar “ghosting” insuperável de um date em plena viagem romântica

Uma mulher americana, de Maryland, nos EUA, viralizou no TikTok depois de revelar que levou um ghosting (quando a pessoa some sem dar explicações), de um homem com quem foi viajar em Miami.

Chandler, de 30 anos, disse que o homem, a quem ela apelidou de ‘Mchael’ para descrever no vídeo, simplesmente foi embora sem avisá-la do hotel que estavam hospedados e simplesmente sumiu e deixou de responder as suas mensagens, segundo o Daily Mail.

Chandler inicia o vídeo, que tem mais de 3 milhões de visualizações, explicando como o Michael contou a ela sobre uma irmã que ele não via há algum tempo e com quem iria almoçar. “Eu estava tipo, ok, legal, só não se esqueça que temos essas reservas de almoço difíceis de conseguir às 13h30. El ele respondeu: ‘sim, voltarei antes disso’”, afirma ela.

A TikToker continua dizendo que não se importou e foi para a piscina para passar o tempo enquanto tomava sol. “Às 13h10, eu enviei uma mensagem para ele: ‘Ei, onde você está, não se esqueça do almoço’. E então, às 13h20, eu disse: ‘Onde você está, tipo, você vai me buscar para almoçar’?” …?’”, continuou.

Nesse ponto, Chandler disse ter ficado frustrada, adiou a reserva, mas depois de mais um tempo sem respostas, ela cancelou tudo e voltou para o quarto do hotel para tirar uma soneca. “Mas fica pior”, alerta a americana.

Chandler continua o vídeo explicando que tinha decidido se encontrar com alguns amigos e, no momento que ela foi se trocar, notou que as coisas de Mike não estavam mais lá. “Eu olho em volta e olho no canto, percebo que as coisas dele não estavam lá”, revelou. Ela segue contando que ficou enviando mensagenes e tentando ligar, mostrando print da conversa, revelando que finalemnte o homem respondeu a mensagem.

Chandler perguntou se ele estava “bem”, embora tudo o que ele respondeu, foi: “vou ficar bem”.

Então, a americana segue descrevendo a situação em um novo vídeo e revela o que sempre suspeitou: o homem com quem ela saiu sempre viveu uma vida secreta e tinha esposa e família.

Chandler disse que “uma mulher veio” do nada e mandou uma mensagem para ela revelando que o homem era casado e que ela também havia levado um ghosting dele. A tal “informante anônima” também forneceu a Chandler registros e documentos mostrando o nome do homem, bem como o de sua suposta esposa – que compartilha seu sobrenome – em uma casa que eles assinaram em 2020.

Nos comentários, os internautas deram diversas opiniões sobre a situação: “Você tem uma responsabilidade para com aquela mulher. O que ela escolhe fazer com as informações depende dela. Mas você precisa contar a ela”, comentou uma seguidora, enquanto outros a aconselharam para se vingar.