Mulher se enfurece após marido comparecer ao velório da filha de antiga amante: ‘Estou com raiva’

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabafar sobre a ida de seu marido ao velório da filha da antiga amante. De acordo com o relato, por meio do usuário u/EuphoricPanda6, ela ficou receosa com a ex-mulher de seu parceiro, haja vista o caso que tiveram no passado.

“Esta mulher e meu marido tiveram um caso há cerca de um ano. Quando sua filha faleceu repentinamente ela ligou para meu marido. Não sou desumana e, embora eu a odeie, dei ao meu marido permissão para ver como ela estava, para que ela não fizesse algo que se machucasse”, iniciou o texto.

“Hoje é o funeral da filha e não suporto a ideia de ele estar lá. A filha tem 20 e poucos anos. Ele também disse que a morte dela está desencadeando os sentimentos tristes que ele teve ao perder uma afilhada... e não estou apoiando seus sentimentos. Essa coisa toda é terrível, mas eu não liguei para ele sobre ir ao funeral, mas minha pele está arrepiada e estou com raiva porque ele está me traindo neste lugar”, finalizou.

Leia mais:

Reação na rede social

Depois de depositar o texto, alguns internautas deram seu parecer sobre todo o ocorrido. “Situação estranha não. O fato de seu marido estar emocionalmente envolvido na vida dessa mulher é inaceitável, mas ele claramente a escolheu em vez de você uma e outra vez. Ele teve um caso físico e agora um caso emocional atual. não está certo”, disse um deles.

“Ele é um traidor, e você vai ficar com um traidor que mantém um relacionamento com sua amante (e reclama disso) em vez de simplesmente se afastar desse homem infiel”, criticou outro usuário da rede.

“Acho que permitir que ele a verificasse foi um erro. Ela está usando isso para mantê-lo em sua vida. Ele deveria tê-la bloqueado para que ela não pudesse entrar em contato com ele. Eu sinto que será outra coisa depois disso. Ela está passando por momentos difíceis e precisa que ele se apoie”, apontou um internauta.