Mulher deixa a mesa de jantar após seu sogro fazer comentário desagradável: ‘Me levantei’

Uma mulher, de 26 anos de idade, foi convidada para jantar com o marido, de 29, na casa dos sogros e resultou em um clima tenso. De acordo com seu relato no Reddit, por meio do usuário u/throwra_ILsdinner, ambos deixaram o local imediatamente.

“Tudo estava indo muito bem [durante o jantar] até que minha sogra trouxe à tona a fase de ‘jogador’ do meu marido no ensino médio”, escreveu a mulher. “Minha sogra estava apenas brincando, do tipo: ‘Honestamente, ele durante o ensino médio, eu nunca pensei que ele realmente se estabeleceria com alguém’ e meu sogro disse: “Sim, menos ainda com alguém como você.’ Eu perguntei a ele o que ele quis dizer com isso.”

Ao perceber que o sogro estava prestes a dizer algo constrangedor, o marido e a mãe tentaram evitar, mas não deu tempo.

“Meu sogro disse: ‘Bem, você não era exatamente o tipo dele no ensino médio, sabia?.’ Meu marido tentou fazê-lo parar depois disso, mas o sogro acrescentou: ‘Não estou dizendo que você não era bonita o suficiente ou algo assim, você simplesmente não teria chamado a atenção dele’”, continuou.

Saída imediata

Após o comentário, a mulher ficou desconfortável e se direcionou ao banheiro. Em menos de cinco minutos, seu marido bateu na porta e a avisou que os dois estariam indo para casa.

“Quando chegamos em casa, meu marido recebeu uma mensagem de sua mãe dizendo que minha reação foi infantil e desrespeitosa e que não seríamos convidados novamente até que eu pedisse desculpas”, desabafou.

De acordo com a mulher, seu marido respondeu que só pediria desculpa de seu pai assim o fizesse primeiro. No entanto, não obteve mais respostas.

“A irmã [do meu marido] me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava me desculpar o mais rápido possível porque estava colocando em risco a relação do meu marido com os pais dele devido a um mal-entendido”, finalizou o texto.