Mulher decide não revelar a filha por que não a amamentou quando criança e segredo vem à tona

Uma mulher, 45 anos, usou o Reddit para desabafar a respeito de uma situação de tensão com a filha, após a jovem descobrir não ter sido amamentada quando criança. No entanto, a mãe acabou recebendo o apoio da web.

“Minha filha grávida, de 23 anos, e eu estávamos discutindo sobre o próximo bebê. Ela me perguntou o quão difícil era amamentar e eu disse a ela que nunca fiz isso... Ela perguntou por que e contei que as únicas duas pessoas que eu conhecia que amamentavam reclamavam disso constantemente e não parecia valer a pena”, iniciou o texto, por meio do usuário u/BookkeeperHot62.

Segundo a mulher, o pai de sua filha a deixou e também teve que retornar ao trabalho sete semanas após seu nascimento, com apenas uma semana extra devido ao feriado de Natal.

Opinião viral

De acordo com a autora do texto, sua filha ainda ficou chateada com a descoberta e a acusou de ter escondido a informação.

“Ela ficou toda brava e ligou para o médico para saber se ela estava em desvantagem por causa disso, e eu deveria ter ‘revelado os fatos’ antes de ela engravidar para saber se estava ‘desnutrida’. Ela nunca ficou desnutrida! Atingiu todos os seus marcos na infância, era muito saudável. Acho que ela está sendo ridícula”, finalizou o texto.

No Reddit, o texto tornou-se viral e contou com a opinião de diversos internautas. Em um comentário com 11 mil votos, um usuário da rede diz:

“Meu palpite: sua filha tem falado sobre como a amamentação é superior e o quanto ela prosperou com ela para seu círculo de amigos. Eu acho que ela provavelmente também julgou uma ou mais mães por não fazerem isso. Agora que ela sabe a verdade, está chateada porque construiu sua autoimagem em torno disso”, escreveram.

“Ela provavelmente acusou outras pessoas de ‘desnutrir’ seus filhos com fórmula. É uma coisa que as pessoas fazem por algum motivo bizarro e presunçoso. Não acredito que tenho que dizer isso, mas a ‘coisa’ aqui é uma referência [ser um idiota com outros pais], não o ato de amamentar”, finalizaram.