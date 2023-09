Guarda florestal encontra criatura imóvel na estrada com pote preso na cabeça e decide agir

Sarah Lindgren se deparou com uma cena preocupante enquanto dirigia em Cross Fork, na Pensilvânia. Após se deparar com uma criatura em perigo, rapidamente se mobilizou para tentar ajudá-lo. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao se aproximar do animal, percebeu que se tratava de um filhote de urso com um pote preso à cabeça. A criatura estava imóvel na beira do início da estrada arborizada.

“Eu vi o que parecia ser um urso com algo na cabeça, imóvel na beira da estrada”, disse Lindgren ao The Dodo.

Embora o filhote do urso estivesse parado com uma jarra de plástico sob sua cabeça, Lindgren percebeu os primeiros sinais de vida da criatura.

“Quando me aproximei do filhote, [ele] pegou [sua] cabeça”, disse Lindgren. “Então, entrei no modo super furtivo para me aproximar dele.”

Estar na beira da estrada era como se o filhote de urso estivesse à espera de alguém que pudesse socorrê-lo. Se esse era seu objetivo, foi alcançado com sucesso. Assista a filmagem do socorro:

Finalmente livre

Com alguns puxões na jarra de plástico, Lindgren finalmente conseguiu libertar o filhote de urso.

“Depois disso, [ele] ficou muito desorientado e me lançou um olhar desconfiado”, disse Lindgren. “Comecei a encorajá-lo a seguir em frente para que não fosse atropelado por um carro.”

A guarda florestal notificou a Comissão de Jogos da Pensilvânia sobre o ocorrido assim que o urso de cerca de oito meses de idade foi liberto. Embora Lindgren nunca tenha visto a mãe da criatura, o filhote foi considerado capaz de sobreviver de modo independente na natureza pelas autoridades.

“Acredito que se a mãe estivesse envolvida, ela mesma teria conseguido remover o recipiente”, acrescentou Lindgren. “Eu imagino que [ele] estava acostumado a ficar sozinho.”

“Estou otimista [de que ele sobreviverá]!” continuou Lindgren. “Fiz o que legalmente podia fazer e estou feliz por ter vindo para ajudar.”