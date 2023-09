Cachorro bate o carro de família na parede após saltar do veículo antes do veículo andar (Reprodução/Gustavo Kurka)

Que os cachorrinhos são animais arteiros muitos já sabem. No entanto, é impossível medir o limite dos cães quando estão empenhados em aprontar. Quem disse que excesso de fofura não dá prejuízo? Foi o que aconteceu com o carro de Gustavo Kurla, segundo um artigo do portal The Dodo.

Enquanto Gustavo Kurla se preparava para sair de sua casa na Argentina, durante a semana passada, não esperava que estava prestes a passar por um sufoco com um de seus pets. Apolo, um dos filhotes, bateu seu carro na parede acidentalmente e chocou o homem.

Após ter dado ré com o carro na rua, Kurla parou para encurralar os cachorros de sua família e fez um sinal para que eles viessem e entrassem. Todos os cãezinhos retornaram ao local, exceto Apolo.

Ao invés de entrar pelo portão, o pet entrou pela porta do carro parado.

Segundos de desespero

Assim que Apolo entrou no carro, acidentalmente colocou a marcha em ‘drive’, tarde demais para Kurla impedi-lo. Antes de o veículo, de fato, andar, o cãozinho conseguiu saltar pela porta.

No entanto, o carro seguiu e conflitou com a parede do vizinho, deixando um arranhão no para-choque.

Ainda que a travessura de Apolo tenha causado um prejuízo, capaz até mesmo de machucá-lo, Kurla não guardou ressentimentos por entender a inocência manifestada pelo animal.

“O cachorro não entende. Ele não sabe o que fez”, disse Kurka ao The Dodo. “Graças a Deus nada aconteceu além de danos materiais.”

Apesar do comportamento inusitado e inocente de Apolo, não foi o suficiente para mexer com sua reputação. Travesso sim, mas fofo e amado também.

“Ele é um cachorro excelente e vive muito feliz”, disse Kurka ao finalizar.