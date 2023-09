Você tem planos para viajar? Estes são os melhores lugares para visitar, de acordo com a Inteligência Artificial

Se você é apaixonado por aventura e conhecer novos lugares, mas a internet sempre te recomenda visitar locais que você já conhece, a Inteligência Artificial recomenda países escondidos e mágicos que você nunca esquecerá. O lugar onde foi ambientado um dos seus filmes favoritos está na lista.

O uso da Inteligência Artificial permitiu investigar profundamente sobre diversos temas, e o setor turístico não é exceção. Por isso, graças a diferentes aplicações, lugares surpreendentes foram descobertos para que você possa ir e passar um momento inesquecível.

A Inteligência Artificial recomenda visitar estes lugares. (Metro Ecuador)

Qual é o local destes lugares?

Butão, o Reino do Dragão do Trovão: Considerado um dos países mais surpreendentes e desconhecidos da Ásia, ao se situar entre as montanhas do Himalaia, posiciona-se como um lugar quase impossível de acessar.

Butão é conhecido como o país mais feliz do mundo, esse reconhecimento é dado porque, em vez de usar indicadores econômicos, como o PIB, tem uma curiosa forma de medir o bem-estar de sua população e usam o IFNB, que é conceitualmente abstrato como o Índice Nacional de Felicidade Bruta. O Reino do Dragão de Trovão é reconhecido pela estreita relação que tem com a natureza, um grande exemplo são os castelos feudais, como Dzong ou o famoso Ninho de Tigre.

Este é o lugar mais feliz do mundo (Captura de pantalla)

Maldivas, o paraíso no Oceano Índico: Certamente você já ouviu falar sobre as Ilhas Maldivas, mas além de seu reconhecido nome, este lugar é realmente um paraíso. E um dos dados mais interessantes é que estas ilhas estão entre os primeiros destinos submarinos do planeta.

No setor turístico, as Ilhas Maldivas oferecem serviços de luxo, como cabanas sobre a água e uma experiência de relaxamento exclusiva. Suas águas são tão cristalinas que é possível ver claramente os seres marinhos que habitam, incluindo pequenos tubarões que são inofensivos para o ser humano.

Um verdadeiro paraíso (Captura de pantalla)

Madagascar, o mundo perdido: Muitas pessoas já viram essa conhecida película, que se desenvolve em lugares incríveis. E a boa notícia é que este lugar existe na vida real. Se você gosta da natureza e conviver com animais que talvez nunca tenha visto, é o lugar perfeito para você. Está localizado no sudoeste do Oceano Índico.

Reconhecida por possuir uma extensa biodiversidade e suas praias paradisíacas, com águas cristalinas e areia branca, torna-se um dos lugares mais bonitos e aventureiros que você poderia visitar.