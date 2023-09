Trabalhador é demitido, mas e-mail de despedida repercute de forma inesperada e rende novas propostas de emprego

Em um caso caso inusitado que voltou a viralizar nas redes sociais, um profissional decidiu ir além da tradicional despedida após demissão e o feito foi compartilhado no Twitter, acabou repercutindo

Fenando Pinheiro, que era analista de marketing e comercial do Magalu, viralizou ao usar o e-mail para se despedir dos 807 colaboradores enviando um cupom de 25% de desconto e batendo a meta de vendas do mês, de acordo com o Terra.

“Caí sim, mas caí mostrando o que perderam. Monetizei minha demissão”, contou.

Seu objetivo era fazer algo diferente e deixar seu lado criativo e bem-humorado como marca, mesmo na saída.

Ele contou que a história rendeu até novas propostas de emprego de novas empresas, o que o fez o diferenciou de mais um trabalhador procurando recolocação no mercado de trabalho.

“Postei esperando ajuda e apoio dos meus amigos e acabei viralizando e espalhando minha ideia para todo Brasil. (...) Vendi e ajudei a empresa até após minha demissão? Sim! Chamo isso de legado, deixei minha marca na companhia e uma porta aberta. Não sabemos o dia de amanhã, não é mesmo?”, escreveu no Linkedin.

Funcionário é demitido, mas patrão pede uma última ajuda após saída e resposta direta viraliza nas redes

Outro caso envolvendo um funcionário que decidiu não levar desaforo para casa se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias.

No Twitter, a resposta do jovem que foi demitido e recebeu um pedido do antigo chefe após sair da empresa, gerou muitos comentários depois que ele publicou um print da conversa que teve.

A pessoa ainda revelou que o ex-chefe ofereceu dinheiro para que os projetos fossem enviados, mas ela se recusou.

“Ele tem que aprender que sozinho ele não faz nada. Ele adora humilhar os funcionários. Eu poderia aceitar o dinheiro, mas é mais prazeroso saber que ele não vai conseguir a tempo”, justificou.

Muitos seguidores que acompanharam a história ficaram na dúvida também e perguntaram se essa atitude poderia prejudicar o profissional de alguma forma. Confira postagem: