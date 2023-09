“Risco de vida!” Vídeo de turista com cabelo arrepiado faz seguidor dar alerta sobre perigo iminente

Um grupo de turistas gravou um vídeo enquanto se divertia no deserto de Kumtang, na região autônoma Uigur de Xinjiang, logo após uma rápida chuva, principalmente por um detalhe incomum: todos ficaram com os cabelos arrepiados, segundo notícia do The Sun.

Enquanto eles corriam e se divertiam pelas dunas sem saber que o perigo espreitava a todos e que corriam sério risco de vida.

O vídeo viralizou nas redes sociais e muitos internautas comentaram sobre a armadilha que estava se formando ali, sem que todos soubessem. “Se isso acontecer com você. Não ria... corra”, disse um dos comentários. “Fique longe de metais e árvores altas. Se não houver nada parecido ao seu redor, deite-se no chão”, aconselhou outro. “Esses pais, sem saber, colocam seus filhos em extremo perigo”, garantiu outro seguidor, aflito.

Hikers (tourists) in Kumtag Desert in China experienced some strange hair-raising sensation! pic.twitter.com/saHvT3wxob — Ayushi Agarwal (@ayu_agarwal94) August 19, 2023

O motivo de todos ficarem bastante preocupados é por que, segundo os meteorologistas, quando seus cabelos ficam em pé significa que um raio está prestes a atingir você.

De acordo com o Serviço de Meteorologia Nacional dos Estados Unidos, pessoas que vivenciarem esse fenômeno (cabelo arrepiado) devem cair de joelhos e curvarem-se para frente, mas sem deitar no chão. Se possível, entrar em uma casa, prédio ou abrigar-se dentro de um veículo também pode salvar sua vida.

Os turistas do vídeo relataram depois que começaram a ouvir chiados em seus telefones e resolveram deixar o local após cinco minutos.

Os zumbidos e o brilho azul em metais é outro sinal de acúmulo de eletricidade estática e também indica que as chances de ser atingido por um raio crescem de forma exponencial.