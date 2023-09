Registro mostra mãe dançando e descendo até o chão em apresentação do filho causa furor nas redes

Um vídeo que mostra uma mãe dançando e descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho voltou a viralizar nas redes sociais. Abigail postou em seu perfil um vídeo dançando até o chão na quadra da escola, de acordo com o Publimetro México.

Enquanto algumas pessoas elogiaram o molejo da mãe, outros criticaram: “Gosto de dançar assim mas nunca faria isso na escola dos meus filhos”, escreveu uma usuária.

Ao que tudo indica, ela participava de uma competição de dança entre as mães.

Totalmente viral, o vídeo de apenas 18 segundos já soma mais de 4 milhões de reproduções na rede social e 200 mil curtidas. O registro foi compartilhado no TikTok nos últimos dias.

Confira o vídeo viral a seguir:

Vídeos fazem mãe receber título de preguiçosa, mas ela não liga: “Faço apenas uma limpeza e depois deixo meus filhos bagunçarem tudo o dia todo”

Em outro caso que se tornou viral nas redes, uma mulher está sendo criticada por assumir que organização e limpeza não é seu forte em casa.

Essa é a situacao de Amanda Rose, uma jovem norte-americana de 25 anos, que compartilha suas atividades diárias no TikTok por meio de vídeos e acumula mais de 470 mil seguidores.

Nas gravações, ela assume que não se importa de deixar as roupas sujas e restos de comida acumularem por dias, pois prefere passar o tempo levando os filhos ao parque ou fazendo outras atividades juntas.

Ela naturalmente diz “odiar” limpar a casa e afirma que é “mãe, não empregada”, por isso não se arrepende do seu estilo de vida e não se importa com as críticas que recebe, além do título de “preguiçosa”.

“Sou dona de casa, mas não sou empregada doméstica. Limpar é o dever de uma dona de casa e eu estou limpando, mas faço apenas uma limpeza pela manhã e depois deixo meus filhos bagunçarem tudo o dia todo”.

Ainda de acordo com as informações, ela acredita que ser honesta sobre sua rotina diária é importante e outros seguidores agradeceram a influenciadora por ser sincera e por mostrar que não é fácil equilibrar as tarefas domésticas e a criação dos filhos. Confira: