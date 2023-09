Pai é elogiado por se recusar a pagar pelo casamento da filha

Um pai foi elogiado após se recusar a pagar pelo casamento da filha quando descobriu as verdadeiras intenções da jovem. Segundo ele, a filha, de 29 anos, nunca o perdoou por ter se separado da mãe dela e iniciado um relacionamento com outra mulher.

Conforme o relato, compartilhado por ele no Reddit e publicado pelo The Mirror, o relacionamento entre a noiva e seu pai nem sempre foi ruim, mas passa por momentos de tensão desde que ele terminou o casamento com a mãe de sua filha.

“Ela se casa no próximo ano e, enquanto ela era jovem, nós tínhamos um bom relacionamento. Apesar de tudo, minha filha não aceitou bem o divórcio e não entende meus motivos, pois acha que a mãe é a melhor mãe do mundo, mas ela não era uma mulher perfeita”.

“Eu não estou fugindo da responsabilidade de ter traído minha esposa e eu faria diferente se pudesse voltar no tempo, eu teria me divorciado antes”, conta o pai.

Ele foi convidado a pagar o casamento

Segundo o homem, por conta da idade de sua filha no momento do divórcio, a decisão sobre as visitas e o contato com ele ficou a cargo da jovem, algo que acabou distanciando os dois.

“Tentei o meu melhor para ser parte ativa da vida dela, mas ela decidiu que não me queria ali. Periodicamente eu tentava me aproximar para manter a porta aberta, mas nunca era o bastante”.

Leia também: Mulher descobre que a amiga esta tentando destruir seu casamento

“Ela então me contou que vai casar e que não receberei um convite para seu casamento. No entanto, ela me convidou a pagar pela celebração. Eu quero apoiar minha filha, mas estou cansado de ser visto como uma agência bancária para ela. Ela ainda diz que sou um péssimo pai por não a ajudar”.

“Estou errado em não querer pagar por um casamento em que não serei convidado? Estou a ponto de tirar minha filha do meu testamento e deixar tudo para meus sobrinhos”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em impor limites: “Ela quer que você financie um casamento para o qual não será convidado? Embora você tenha errado ao trair a mãe dela, você assumiu seu erro. Tudo o que resta de você para ela é o seu dinheiro”.