Mulher compra quadro por R$ 20 e descobre que obra pode valer mais de R$ 1 milhão

Uma mulher que gosta de antiguidades adquiriu uma pintura em Manchester, Inglaterra por US$ 4 (quase R$ 20 na cotação atual) e mal sabia ela que anos depois o desenho poderia te render um bom dinheiro.

O caso começou em 2017, quando a entusiasta visitou um brechó e levou o quadro. Na época, ela chegou a brincar dizendo que poderia estar levando para casa algo valioso, pois achou a assinatura da obra parecida com a do pintor e ilustrador americano NC Wyeth (1882-1945).

A compradora chegou a fazer pesquisas para tentar descobrir algo sobre o quadro, porém sem sucesso. Depois de um tempo na parede de casa, a obra acabou indo para um armário.

Cinco anos depois, enquanto realizava uma limpeza em casa, ela se deparou com a obra e resolveu fazer uma publicação em uma página do Facebook chamada ‘Coisas encontradas nas paredes’, onde pessoas contam histórias de objetos encontrados enterrados no quintal de casa ou nas paredes.

LEIA TAMBÉM: Mulher paga quase R$ 25 mil para quem ajudá-la a conhecer seu futuro marido

O quadro chamou a atenção de muitos curiosos das artes e fez a dona da pintura entrar em contato com Lauren Lewis, ex-curadora que trabalhou com pinturas de três gerações da família Wyeths: NC Wyeth, o pai, seu filho Andrew Wyeth e o neto Jamie Wyeth. Após analisar a peça pessoalmente, a especialista teve “99% de certeza de que era autêntica”.

Em entrevista ao jornal americano ‘The Boston Globe’, Lewis disse que, mesmo com alguns arranhões, a tela se encontra em “condições notáveis”.

“Nenhum de nós tinha ideia de sua jornada nos últimos 80 anos”, comentou.

Agora, obra, que faz parte de uma coleção de quatro ilustrações de 1939 do livro Ramona, de Helen Hunt Jackson, publicado originalmente em 1884, será leiloada, podendo valer entre US$ 150 mil (R$ 740 mil) e US$ 250 mil (R$ 1,2 milhões).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Marido decide não ter intimidade com a esposa por causa do vestido: ‘Não acha atraente’

⋅ Conheça o gato “cantor” que se tornou viral no TikTok

⋅ Você tem planos para viajar? Estes são os melhores lugares para visitar, de acordo com a Inteligência Artificial