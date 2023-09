‘Monstro do Lago Ness’: Novas fotos divulgadas mostram criatura parecida com enguia

Uma tradutora da cidade de Fortrose, na Escócia, jamais imaginou que umas fotos tiradas durante uma temporada de férias em Inverness, onde fica o famoso e místico Lago Ness, poderiam mudar sua vida tão radicalmente.

Tudo porque Chie Kelly, de 51 anos, capturou o que estão sendo consideradas as melhores fotos de ‘Nessie’ (como é conhecido o monstro do lago Ness) dos últimos 50 anos.

As fotos foram tiradas em 2018, mas Chie ficou com medo de mostrá-las ao público e ser ridicularizada e taxada de impostora, por isso as guardou cuidadosamente durante todos esses anos.

“As fotos mais emocionantes de Nessie”, entretanto, acabaram sendo publicadas quando ela encontrou o famoso caçador do monstro, Steve Feltham no final da semana passada e mostrou as imagens e foi incentivado por ele a torná-las públicas.

As imagens da fotógrafa mostram uma criatura de cerca de 2 metros de comprimento se movendo lentamente pela superfície da água antes de mergulhar e desaparecer nas profundezas do lago, algo muito parecido com uma enguia gigante.

LEIA TAMBÉM: “Risco de vida!” Vídeo de turista com cabelo arrepiado faz seguidor dar alerta sobre perigo iminente

“No começo me perguntei se era uma lontra, um par de lontras ou uma foca, mas nunca vimos uma cabeça e ela nunca mais apareceu para respirar. Estava fazendo um movimento estranho na superfície”, disse a fotógrafa. “O que eu vi parecia uma serpente. Era definitivamente uma criatura e estava se movendo.”

Suposta imagem do monstro do Lago Ness (Reprodução)

“Eles merecem uma investigação mais aprofundada. Não é madeira flutuante – é uma criatura em movimento e totalmente inexplicável”, afirmou Feltham após tomar conhecimento das imagens.

A primeira foto do suposto monstro do Lago Ness foi tirada em 1934 por R.K. Wilson, mas a lenda da criatura lendária que habita as profundezas do lago remontam a Idade Média. Uma antiga história celta fala de um cavalo prateado que vivia no lago na Escócia e afogava os viajantes desavisados que ousavam montá-lo.