Marido decide não ter intimidade com a esposa por causa do vestido: 'Não acha atraente'

Uma mulher, de 34 anos de idade, revelou enfrentar algumas questões de intimidade com o marido. De acordo com ela no Reddit, por meio do usuário u/mountain-mumma, seu vestido tem sido o principal vilão para seu parceiro.

“Meu marido e eu temos tido problemas de intimidade e, aparentemente, a culpa é do meu muumuu [vestido de origem havaiana]. Eu uso meu muumuu em casa porque é confortável (é verão aqui) e depois de um longo dia de trabalho intensivo meu corpo dói. Ele me disse que não acha isso atraente e é por isso que não quer ter intimidade comigo. Ele também usa calça de moletom e moletom em casa, mas não tenho problema com isso”, desabafou ela na rede social.

Após terminar seu relato, o texto ganhou a atenção dos internautas no Reddit. Ao perguntar aos usuários da rede social se ela estaria errada por usar seu vestido, a web respondeu.

Reação na rede social

Diversos internautas criticaram a atitude do esposo da autora. “Se ele quisesse ser íntimo, não se importaria com o que você estava vestindo ou não”, comentou um deles.

“Sempre me parece meio nojento quando certos homens ficam desanimados com o fato de uma mulher estar confortável. Você preferiria usar salto alto e algo justo e sexy em sua própria casa, como se fosse um conjunto de Hugh Heffner?”, observou outro. “Além disso, cheira a uma desculpa. Seus problemas de intimidade têm uma raiz diferente. E se você está comprometida com esse relacionamento, pode valer a pena investir em alguma terapia de casal.”

“Com licença? Eu poderia estar usando um saco de papel com o cabelo oleoso e meu marido ainda iria querer transar. É sério? Ele te contou isso enquanto anda de moletom e moletom? A audácia. Talvez ele possa começar a usar um terno de três peças para relaxar e ver se ele gosta, e então você poderá revisitar essa conversa. Estou realmente perplexa”, disse uma usuária da rede social.