Grávida toma atitude após sua mãe decidir fazer um chá de bebê ao qual ela não poderá comparecer

Uma futura mamãe causou revolta no Reddit ao revelar os planos de um chá de bebês organizado para ela, por sua mãe. Segundo a gestante, ao organizar a comemoração a futura avó esqueceu de um único detalhe: saber se a filha poderia comparecer.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Reddit para desabafar e, de forma anônima, explicou em detalhes como resolver a situação inusitada.

Segundo ela, que tem 25 anos, sua mãe e sua sogra estão organizando um chá de bebê para ela, mas o comportamento narcisista de sua mãe pode ser problemático.

“Ficou óbvio que tudo gira em torno da minha mãe, chegando ao ponto de convidar um grupo de amigos dela quando eu disse que não quero um grande evento repleto de pessoas que eu nem conheço direito”, explica a mulher.

Ela tomou uma atitude

Além da lista de convidados, a mulher logo percebeu um outro problema envolvendo o planejamento do chá de bebê: a data.

No dia em questão, ela e o marido se comprometeram a comparecer em um casamento, no entanto, a avó organizadora não gostou da decisão do casal.

“Ela perdeu a cabeça e começou a dizer que não podemos esperar que todos organizem suas agendas em função de nós dois e que estamos ignorando os sentimentos de outras pessoas”.

“Quando tentamos falar sobre a mudança de data, ela apenas disse que as coisas ‘não giram ao meu redor’, mas minha mãe acha que a minha primeira gravidez na verdade é apenas sobre ela e sempre tem ataques quando as pessoas provam que não é”, finaliza.

Em pouco tempo, os usuários do Reddit compartilharam suas opiniões e enviaram mensagens de apoio à futura mamãe.

“É o seu chá de bebê! Se você não tivesse um bebê, não existiria um chá de bebê. O evento literalmente gira em torno de você e do seu filho”, comentou uma pessoa.

“Parece que sua mãe não acha importante a sua presença”, finalizou outra.