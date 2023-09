Emocionou: mamãe cisne emite sons de alegria ao encontrar seu filhote recolhido; assista

Um filhote de cisne acabou ficando para trás e se distanciava cada vez mais da mãe, após enfrentar dificuldades para acompanhá-la. Quando encontrado pela equipe do Santuário de Aves Aquáticas, o filhote apresentava dificuldades de respiração, o que resultou na dificuldade de seguir com a família. Sendo assim, recolhido pelo grupo de especialistas. Relato extraído do portal The Dodo.

“Assim que o pássaro se aproximou, pude ouvir um gorgolejo vindo do fundo enquanto ele respirava”, escreveu o santuário no Facebook . “Ele recebeu uma série de antibióticos junto com uma fisioterapia torácica para tentar afrouxar o que quer que estivesse em suas vias respiratórias”.

Com uma semana em observação, o cisne começou a se recuperar aos poucos. Após outra semana, constataram que ele estava pronto para voltar à natureza e se reunir com a família. Apesar da boa intenção de retirar o animal da mãe, ela poderia não entender isso muito bem.

Excitação no reencontro

Apesar do receio de não ter uma recepção calorosa da mãe, haja vista terem tirado seu filhote, a chefe da família teve uma reação emocionante ao ver o pequeno cisne de volta.

Ao vê-lo sendo carregado em sua direção, prontamente correu para perto. Com o reencontro, ambos começaram a buzinar juntos e sua mãe emitia sons de alegria pelo retorno.

Assista ao vídeo:

Durante o caminho, a mãe não se cansava de emitir sons, como uma espécie de agradecimento pelo que fizeram com seu filhote. Agora, ambos poderão aproveitar a companhia um do outro sem se preocupar.

O desespero da mãe foi totalmente compreensível, haja vista que os cisnes costumam passar por quatro a cinco meses com os pais após o nascimento. No entanto, não há mais com o que se preocupar.