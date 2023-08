Terapeuta do sexo afirma ganhar para ‘dormir com seus pacientes’ e salvar alguns casamentos

Olivia Bentley de 46 anos, decidiu compartilhar os benefícios que sua profissão pode trazer para casais que estão vivendo momentos conturbados no relacionamento. Terapeuta sexual, ela afirma que é capaz de solucionar algumas ‘injustiças’ sexuais de um relacionamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, Olivia acredita que é “injusto” que as mulheres se casem “sem saber atender adequadamente” às necessidades de seus maridos na cama, o que faz com que ela receba diversos pedidos de ajuda.

Com isso, ela decidiu desenvolver um trabalho de “consultoria e apoio emocional para casais”, ajudando homens e mulheres a “se descobrirem na cama e a agradar os parceiros”. Além deste serviço de consultoria, ela também “atende” homens que receberam o aval de suas companheiras para buscar os serviços de uma acompanhante.

Outro dos serviços prestados por ela é a consultoria de bem-estar focada na relação sexual. Para isso, Olivia auxilia os clientes com exercícios de condicionamento físico e rotinas de alimentação saudável que podem influenciar na hora do sexo.

Histórico de sucesso

Segundo Olivia, que é de Idaho, EUA, seus serviços geraram bons ganhos financeiros, mas, acima disso, promoveram, a felicidade de diversos casais.

“Eu salvei casamentos, as coisas que faço mudam vidas e os casais que fazem sessões comigo são os melhores do mundo, pois entendem a importância da sexualidade em seu relacionamento”, conta.

“É saudável falar abertamente sobre a sexualidade e suas necessidades, e se isso envolve um profissional, então tudo bem. Eu me envolvo fisicamente com a maioria das pessoas que se consultam comigo, acho que isso faz parte do trabalho”.

Apesar de não ter uma formação profissional em aconselhamento, Olivia garante que sua experiência e mestrado na área da educação ajudam a desempenhar seu trabalho.

“As pessoas geralmente ficam nervosas, então tenho que fazer o meu trabalho de forma a deixá-las confortáveis. Quero sempre deixar as mulheres confortáveis e confiantes”, finaliza.