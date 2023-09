Pequeno cometa? Mulher registra queda de pequena criatura no jardim e fica surpresa com a visita (Reprodução/TikTok)

Maria Paula Pinzon teve uma grande surpresa enquanto passeava pelo jardim submerso próximo de Mount Gambier, na Austrália. Durante sua tour no local calmo e tranquilo, o silêncio presente na natureza foi tomado por um ágil e significante barulho. Relato extraído do portal The Dodo.

O clima de silêncio teria sido interrompido com a queda de uma pequena criatura no meio das folhas, rápido como um cometa. O vídeo foi registrado e publicado no TikTok de Maria, que não levou muito tempo para tornar-se viral entre os internautas.

O vídeo se inicia revelando a calma natureza dentre as folhas, adicionado a um clima pacífico e tranquilo. No entanto, não demorou tanto para a interrupção chegar do alto para o solo. Foi então que Maria se aproximou para investigar mais de perto.

Descoberta da criatura inusitada

Ao descobrir a verdadeira identidade do animal, Maria ficou surpresa, como é mostrado no vídeo. Se tratava de um dos gambás presentes na área, que provavelmente escorregou e caiu no jardim a poucos metros da mulher. Assista ao vídeo:

Embora o animal tenha sofrido a queda, parecia não ter se machucado. O pequeno gambá saiu rapidamente depois de ter caído e desapareceu de vista. O registro conta com cerca de 240 mil acessos, além dos comentários populares na rede.

Por estar no meio da natureza, claramente o encontro com o gambá acabou sendo parte do processo natural, haja vista ser um ambiente em que vive. O imenso jardim acaba casando encontro dos bichos com os seres humanos.

De acordo com o Atlas Obscura, na cobertura do ponto turístico,”à noite, os holofotes se acendem e o sumidouro se torna um popular ponto de encontro de gambás.”