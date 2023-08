‘Pegadas do diabo’: passos encontrados por 160 quilômetros em Devon são mistério até hoje

Um caso que aconteceu em 8 de fevereiro de 19855 entre Devon e Dorset, condados ao sudoeste da Inglaterra, segue sendo um mistério até hoje e é relembrado com frequência pelos locais.

De acordo com matéria do Daily Star, moradores acordaram e encontraram uma linha de pegadas ininterruptas que se estendiam por 160 quilômetros.

Muitas teorias foram criadas, mas segundo o site, até hoje não existe uma explicação precisa sobre o caso, que ficou conhecido como ‘As Pegadas do fiabo de Devon’.

Na manhã do dia 9 de fevereiro, os locais se depararam com o rastro de pegadas, que pareciam marcas de cascos. Segundo informações, cada uma media dez centímetros de comprimento e sete de largura e se distanciavam entre 20 e 45 centímetros.

A história conta que uma área de 60 a 160 quilômetros foi percorrida, entre Exmouth e Topsham e depois Dawlish e Teignmouth, ligando também Totnes e Torquay.

O mais misterioso é que suposta criatura não se importava muito com as construções, já que era possível observar as pegadas em paredes e telhados. Diz-se inclusive que criatura se movia por 27 quilômetros por hora.

O mistério foi relatado pela primeira vez em 1950, após cartas e desenhos da época serem descobertos.

“Na manhã seguinte, os habitantes das cidades acima ficaram surpresos ao descobrirem as pegadas de algum animal estranho e misterioso dotado do poder da onipresença, pois as pegadas podiam ser vistas em todos os tipos de lugares inexplicáveis - no topo das casas e muros estreitos, em jardins e pátios, cercados por muros altos e grades, bem como em campos abertos. Os supersticiosos chegam ao ponto de acreditar que são marcas do próprio Satanás; e que grande excitação foi produzida entre todas as classes pode ser julgada pelo fato de que o assunto foi decantado do púlpito”, disse uma reportagem na época.

