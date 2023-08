Pai decide envergonhar filha na frente do namorado e resultado é ‘catastrófico’ pós jantar

Um homem resolveu fazer uma brincadeira com a filha, a fim de descontrair durante um jantar em família, na presença do genro. No entanto, a reação foi completamente negativa e gerou diversas críticas no Reddit, fórum onde o relato foi publicado.

“Minha filha adolescente convidou o namorado para jantar. Ele me disse brincando: ‘Sua filha é tão perfeita que ela deve herdar isso de você’. Eu disse: ‘Ela também herdou peidos hediondos de mim’”, escreveu na rede social.

“Ele e meu filho estavam rindo, mas minha esposa chutou meus tornozelos por baixo da mesa e eu disse: ‘Estou só brincando. Ela é um anjo. São meus peidos que você precisa tomar cuidado’”, continuou.

Resultado de decepção pós jantar

De acordo com o homem, bastou seu genro ir embora e sua filha resolveu se manifestar. A jovem o “atacou” e disse que jamais receberia seu namorado em casa novamente, haja vista a experiência constrangedora na mesa.

“Eu já pedi desculpas. Eu estava apenas brincando e não queria machucá-la Sou um idiota e o pior pai de todos os tempos por envergonhar minha filha?”, finalizou o relato com uma pergunta.

Apesar da boa intenção de descontrair durante o jantar, o homem não foi poupado das críticas na rede social.

“Você simplesmente não conseguiu evitar, não é? Em vez de tornar tudo legal para ela, quando todos já estavam nervosos, você tinha que estragar tudo para ela. Você é esse tipo de pai”, criticou um usuário da rede.

“Ser uma adolescente já é bastante difícil sem isso. Ela trouxe alguém importante para sua casa e com certeza você sabia que ela queria que todos deixassem boas impressões. Em vez de guardar sua piada idiota para o futuro, você a envergonhou de propósito na primeira vez que se conheceu. Não é legal, e você só pode culpar a si mesmo se não conseguir conhecer interesses amorosos futuros em um período de tempo normal”, disse outro internauta.

