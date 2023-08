Mulher descobre que a amiga esta tentando destruir seu casamento

Uma mulher ficou completamente desolada após descobrir os planos de sua amiga para destruir o seu casamento. Segundo ela, a situação ficou ainda pior depois que o marido decidiu se pronunciar sobre as atitudes da amiga.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no Mumsnet para saber como lidar com a situação.

Sem se identificar, ela conta que conhece a amiga há anos e que, recentemente, a apresentou para seu marido. No entanto, após 1 ano e meio saindo com a amiga e seu companheiro, ela teve a impressão de que a mulher na verdade estava interessada em seu marido.

“Basicamente, percebi que minha amiga estava tentando separar o meu marido de mim. Ela flertava com ele quando eu não estava por perto e inventava coisas que ele havia dito ou feito para causar uma discussão”, revela.

“Eu a questionei sobre esse assunto e percebi que foi se intensificando com o tempo, até que nós brigamos por causa disso”.

As coisas ficaram ainda piores

Segundo a esposa a situação ficou ainda mais intensa depois que o marido decidiu expor suas impressões a respeito da mulher. Ele revelou achá-la atraente.

“Sim, ele me contou isso e não consigo superar mesmo tendo cortado contato com minha ‘amiga’ e seu companheiro. Acontece que meu marido realmente estava gostando da atenção e eu continuo pensando se ele realmente continua pensando isso dela”.

“Nós moramos em uma cidade pequena e ocasionalmente esbarramos com ela. Já pedi a ele para ignorá-la, mas não consigo tirar a sensação de que ela o atrai por ser o oposto de mim. Ele fica dizendo que estou exagerando, e já falou que não a acha atraente quando comparada a mim”, finaliza.

Leia também: Terapeuta do sexo afirma ganhar para ‘dormir com seus pacientes’

Para os usuários do fórum, a situação é complica, mas de certa forma comum.

“Já aconteceu de eu me sentir atraída por um amigo do meu marido, mas não falei isso para ele. Eu nunca deixaria meu marido por ele, mas nossas interações são engraçadas”, comentou uma pessoa.

“Quando você perguntou a ele se ele ainda se sentia atraído por ela, ele deveria ter dito que não. Ele fez isso para te deixar insegura”, finalizou outra.