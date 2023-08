Internautas apontam ‘assassino desovando corpo’ em imagem do Google Street View

Uma imagem do Google Street View deixou milhares de pessoas intrigadas nas redes sociais. O registro, na região de Kent Road, em Akron, Ohio, instigou os “investigadores amadores” que são fissurados por crimes e rapidamente se disponibilizaram para solucionar o mistério.

Segundo o The Mirror, o Google precisou interferir rapidamente para desfocar a imagem que gerou uma grande confusão depois que uma moradora da região decidiu compartilhar o registro em suas redes sociais.

Na imagem, é possível ver um homem empurrando uma bicicleta na beira da estrada. Sobre a estrutura, vemos uma lona cinza embrulhada no formato similar ao de um corpo, com ‘pernas’ penduradas sobre o guidão, ‘troco e braços’ amarrados e ‘cabeça’ apoiada no banco.

Por conta da similaridade, bastaram alguns minutos para “especialistas e fanáticos” por crimes reais entrarem em ação. Com alterações na iluminação da imagem, diversas pessoas apontaram sinais de “sangue” nas botas e mãos do homem, enquanto outros decidiram encaminhar a denúncia à polícia local.

No entanto, a verdade sobre a imagem estava prestes a ser revelada.

O Google precisou agir

Alguns moradores da região revelaram que o local é popular entre moradores de rua, sendo que alguns costumam armar suas barracas nas proximidades da Kent Road.

Com isso, acredita-se que o registro, obtido em 2019, seja de um morador de rua levando sua barraca e pertences para o acampamento. Após a repercussão, e para preservar o homem, o Google optou por borrar a imagem para evitar que ele seja identificado.

A internauta, responsável pela publicação, detalhou o caso: “Minha sobrinha me mostrou essa imagem e eu a salvei no meu telefone. Decidir ir até o local para verificar, mas parece que o homem apenas está transferindo seus pertences do acampamento de moradores de rua que ficava por ali”.

Leia também: Dona de loja de doces fica incrédula ao se deparar com criatura inesperada na porta do estabelecimento: ‘Surreal’

Os comentaristas não perderam tempo em compartilhar suas opiniões: “Imagine andar com um corpo pela estrada assim, e ver o carro do Google passando por você com todas as câmeras na sua direção”.

“Deve ser uma barraca ou algo do tipo! Isso não pode ser o que parece”, comentou outro.

“Esperamos que seja uma barraca e não um corpo”, finalizou um terceiro.