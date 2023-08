Dona de loja de doces fica incrédula ao se deparar com criatura inesperada na porta do estabelecimento: ‘Surreal’ (Reprodução/BUDDY & HOWIE'S CANDY STORE)

Uma dona de loja de doces recebeu uma visita inesperada em seu estabelecimento em Ocean Shores, Washington, nos EUA. Enquanto trabalhava no local, propriedade sua e do marido, se deparou com uma cena inusitada na entrada do comércio. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele estava andando pela rua e foi até a nossa porta”, disse Strobel ao The Dodo. “Ele enfiou a cabeça para dentro. Minha primeira reação foi de surpresa: ‘Uau!’”

A figura que decidiu visitar o estabelecimento pegando a dona de surpresa se tratava de um grande cervo.

Aparentemente, a loja teria chamado a atenção do animal enquanto ele passava pela cidade. Foi levantada a hipótese de que a exposição de doces na vitrine tenha lhe chamado a atenção, o levando direto ao comércio. No primeiro contato, estava apenas na porta, mas logo adentrou.

“Eu disse a ele: ‘Não, não’ porque, embora eu ame cervos, não queria que ele entrasse e ficasse assustado”, disse Strobel. “Mas ele não ouviu. Ele entrou, de qualquer maneira.”

Leia mais:

Atraído pelas guloseimas

Dona de loja de doces fica incrédula ao se deparar com criatura inesperada na porta do estabelecimento: ‘Surreal’ (Reprodução/BUDDY & HOWIE'S CANDY STORE)

Como se já não bastasse a surpresa pela presença do animal no estabelecimento, Strobel ficou ainda mais chocada ao perceber o interesse do animal por seus produtos comercializados.

“Ele estava definitivamente interessado no caramelo de água salgada. No vídeo, parece que ele realmente roubou um pedaço de caramelo de pipoca com manteiga”, disse Strobel. “Eu estava tentando o meu melhor para manter a calma. Foi definitivamente surreal.”

Apesar de sentir-se instigado pelas prateleiras, o cervo deixou o ambiente sem danificar absolutamente nada presente no cenário.

“Ele não deixou nenhum dano!” Strobel disse. “Essa é a melhor parte. [No entanto,] estou preocupada que ele possa contar a todos os seus amigos onde está o melhor caramelo da cidade! Espero que eles apenas olhem as vitrines e não entrem. Foi definitivamente uma experiência única na vida, isso é certeza.”