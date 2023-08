A história por trás do homem que pede esmolas diariamente, mas é dono de uma ‘fortuna’ Foto ilustrativa - Pexels - Tima Miroshnichenko

Cerca de 1 milhão de dólares, atualmente um valor estimado em R$ 4.948.700,00, esta foi a quantia arrecadada por Bharat Jain, um homem indiano que se dedica como pedinte, através de esmolas recebidas durante anos.

Conhecido como o “pedinte mais rico do mundo”, Bharat, que se concentra em pedir doações na estação de trem Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus e em Azad Maidan, e apenas sabe ler, ganhou notoriedade pela forma como investiu o dinheiro recebido por meio de esmolas.

Pedinte milionário: ele pede esmolas diariamente, mas é dono de uma ‘fortuna’ Reprodução - India Times

Atualmente, Jain é dono de um imóvel de 3 ambientes, sendo eles dois quartos — este primeiro avaliado em U$ 15 mil — e dois locais comerciais que tem alugado mensalmente por cerca de U$ 365 dólares norte-americanos cada um.

Os valores atuais do pedinte ‘milionário’

Com as esmolas que continua pedindo, mais os valores conseguidos através do aluguel dos imóveis, o homem indiano fatura mensalmente cerca de 900 dólares, uma quantia que é bastante superior ao salário mínimo recebido pelos demais cidadãos.

Por fim, embora tenha decidido seguir com sua rotina de pedinte, Bharat reforçou que orienta seus filhos para que estudem. Atualmente, todos trabalham e são eles quem pedem que o pai deixe de pedir doações diariamente em pontos específicos da cidade.

